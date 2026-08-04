IDUV realizará el miércoles el sorteo público y televisado de 20 viviendas y avanza con obras estratégicas en Santa Cruz

Con el fin de garantizar un proceso transparente, abierto y con igualdad de oportunidades para todos los postulantes, el sorteo público se realizará el próximo miércoles, a las 10:00, y será transmitido en vivo por Canal 9. Además, Marcelo de la Torre, destacó el avance sostenido de la obra pública en la provincia.

Desde el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) anunciaron que el próximo miércoles, a las 10:00 horas se llevará adelante el sorteo de 56 viviendas, que será transmitido en vivo por Canal 9 Santa Cruz. Destacaron que, después de muchos años sin realizar este tipo de instancias de manera pública, el organismo recupera el sistema de sorteo abierto con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso, brindar igualdad de oportunidades a todos los postulantes y permitir que la comunidad pueda seguir el procedimiento en tiempo real.

Dejar atrás la discrecionalidad

Todo el proceso será fiscalizado por Lotería para Obras de Acción Social (LOAS) y la medida recupera una modalidad que no se llevaba adelante desde hace años y reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con una gestión basada en la transparencia, la publicidad de los actos y el acceso de la comunidad a cada instancia de adjudicación.

La realización del sorteo público y televisado marca un cambio trascendental en la política habitacional de la provincia, dejando atrás la discrecionalidad en la adjudicación de viviendas. A partir de este mecanismo, el proceso se desarrolla de manera abierta, con reglas claras y a la vista de toda la comunidad, garantizando igualdad de oportunidades para los postulantes y fortaleciendo la transparencia en cada etapa de la asignación.

Dejar atrás la discrecionalidad

Todo el proceso será fiscalizado por Lotería para Obras de Acción Social (LOAS) y la medida recupera una modalidad que no se llevaba adelante desde hace años y reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con una gestión basada en la transparencia, la publicidad de los actos y el acceso de la comunidad a cada instancia de adjudicación.

La realización del sorteo público y televisado marca un cambio trascendental en la política habitacional de la provincia, dejando atrás la discrecionalidad en la adjudicación de viviendas. A partir de este mecanismo, el proceso se desarrolla de manera abierta, con reglas claras y a la vista de toda la comunidad, garantizando igualdad de oportunidades para los postulantes y fortaleciendo la transparencia en cada etapa de la asignación.

Quiénes participan

Las 20 unidades habitacionales que serán sorteadas corresponden al Barrio 56 Viviendas, una obra ejecutada por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) destinada a dar respuesta a la demanda habitacional de familias santacruceñas. El acto permitirá definir a los futuros adjudicatarios mediante un procedimiento público que podrá ser seguido en vivo por toda la comunidad.

Podrán resultar beneficiadas las familias que alcanzaron el mayor puntaje del Registro Único Habitacional, entre 48 y 50 puntos, y que en la mayoría de los casos llevan más de dos décadas inscriptas esperando acceder a una vivienda.

Desde el IDUV destacaron que la publicación del padrón definitivo en el Boletín Oficial, que se realizó a finales de junio, garantiza la transparencia del proceso, ya que permite a cualquier vecino conocer tanto el listado de quienes participarán del sorteo como el de las personas que fueron excluidas por no cumplir con los requisitos establecidos.

Por otra parte, Marcelo de la Torre, destacó el avance sostenido de la obra pública en la provincia, y valoró el impacto de los proyectos productivos impulsados por el Gobierno Provincial y advirtió que la no aprobación de la Ley de Financiamiento postergará obras consideradas estratégicas para el desarrollo de Santa Cruz.

Claudio Vidal impulsa la llegada de obras a toda la provincia

Marcelo de la Torre informó que “Hasta el momento hay seis obras que se están ejecutando y próximamente se adjudicará la obra para iniciar los trabajos en Caleta Olivia. En relación con estas ejecuciones y la puesta en marcha de infraestructura, son principalmente por decisiones políticas del gobernador Claudio Vidal, ya que nos marca el rumbo, pero estamos tratando de llegar a todas las localidades con obras muy importantes.”

El presidente del IDUV señaló que actualmente el organismo ejecuta obras de distintas características en casi todas las localidades de la provincia. Entre ellas mencionó remodelaciones hospitalarias, ampliaciones de establecimientos educativos, construcción de viviendas y polideportivos.

La Ley de Financiamiento y las obras que quedaron pendientes

Al referirse a la no aprobación de la Ley de Financiamiento impulsada por el Gobierno de Santa Cruz, De la Torre lamentó que numerosos proyectos no puedan ejecutarse. “Es una pena que no haya salido la ley de financiamiento que había promulgado el Gobierno en materia de obras, porque también estaba previsto otro tipo de viviendas. Si atacamos el problema desde distintos ángulos, vamos a buscar una solución más rápido para los vecinos. “El funcionario explicó que la iniciativa contemplaba la construcción de nuevas escuelas, viviendas e importantes obras de infraestructura energética.

La obra pública genera empleo

Marcelo de la Torre destacó además el impacto que tiene la inversión en infraestructura sobre el empleo provincial. “Desde el mes de mayo, con datos oficiales, hemos incrementado la cantidad de trabajadores mes a mes en lo que respecta a la realización de obras públicas y porque, en un contexto en el cual la mayoría de las provincias tuvieron un retroceso, Santa Cruz hoy posee cantidad y variedad de obras por las características y las magnitudes que poseen, impulsadas por nuestra provincia.”

Proyectos estratégicos que deberán esperar

El titular del IDUV explicó que la no aprobación de la Ley de Financiamiento impedirá avanzar en proyectos considerados fundamentales para el crecimiento provincial. Entre ellos mencionó la construcción de establecimientos educativos, viviendas, la interconexión eléctrica entre Puerto San Julián y Gobernador Gregores y el primer tramo del Acueducto de Zona Norte.

“Creo que en la Ley había obras muy importantes que hubieran cambiado el paradigma de Santa Cruz para los próximos años, como la interconexión de Puerto San Julián y Gobernador Gregores, porque esto, más allá de llevar luz de calidad y de manera constante a esas localidades, habilitaba además todo un esquema de producción minera.”

Así mismo agregó: “Otra obra que no se podrá ejecutar es el primer tramo del Acueducto de Zona Norte, que se transformaría en una solución permanente para todo el déficit hídrico que tenemos en esa región de la provincia. El proyecto también contemplaba transformar las localidades que hoy no están en el interconectado con energías renovables, lo que implicaba proteger el medioambiente y propiciar una recuperación económica para Santa Cruz, porque muchas de las obras tenían impacto directo en el desarrollo productivo de nuestra provincia.”

Luego, el funcionario remarcó que “Todo lo que es energía va asociado a la producción y al agua también. Entonces, la verdad que dejar a la provincia sin esas obras, por parte de la Cámara de Diputados, va a demorar el crecimiento de los santacruceños.”