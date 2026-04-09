IDUV publicó el padrón actualizado de postulantes en Río Gallegos

Este registro es el resultado del proceso de actualización masiva de legajos realizada el año pasado. Desde el organismo se estableció un plazo de 7 días hábiles para que quienes no actualizaron sus datos regularicen su situación. Se trata exclusivamente de inscriptos en dicho sistema.

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), en el marco de la Resolución N° 247, informa que se encuentra publicado el padrón de inscriptos de la ciudad de Río Gallegos, con fecha de corte al 9 de marzo del corriente año.

Esta medida se enmarca en la política de transparencia impulsada por el gobernador Claudio Vidal, orientada a ordenar y brindar mayor claridad en la información sobre la demanda habitacional en la provincia.

Este padrón es el resultado del proceso de actualización masiva de legajos llevado adelante durante el año 2025, con el objetivo de ordenar, depurar y consolidar la información correspondiente al Registro Único de Postulantes del organismo.

El listado se presenta en dos anexos:

Anexo I: Incluye a los grupos familiares que realizaron la actualización de su legajo durante el año 2025. Los mismos se encuentran ordenados alfabéticamente y con su respectivo puntaje, dispuesto en forma decreciente.

Anexo II: Comprende a aquellas familias que no efectuaron la actualización durante el período 2025 ni en la prórroga establecida.

En este último caso, se establece un plazo de siete (7) días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial para que las personas incluidas puedan presentarse, realizar observaciones o regularizar su situación ante el Instituto.

Desde el organismo se remarca que esta publicación tiene como finalidad transparentar y sanear la información del registro, permitiendo contar con un diagnóstico real y actualizado de la demanda habitacional en la provincia de Santa Cruz.Los listados publicados en el Boletín Oficial pueden visualizarse en el siguiente enlace:

https://boletinoficial.santacruz.gob.ar/adjuntos/RESOLUCI%C3%93N_N__247_-_ANEXO_I_-_A4.pdf

Asimismo, es importante aclarar que los listados publicados no corresponden a beneficiarios ni a adjudicatarios de viviendas, sino exclusivamente a postulantes inscriptos en el registro vigente.