Hugo Garay: “este encuentro con Zulma Neira nos permite delinear un trabajo conjunto”

Con el objetivo de potenciar las economías regionales, el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, mantuvo un encuentro de trabajo con la intendenta de Los Antiguos Zulma Neira. En sintonía con las directivas del Gobierno de la provincia, ambas administraciones establecieron un canal de diálogo directo para abordar las necesidades de los productores locales y coordinar el despliegue de herramientas técnicas en el territorio antigüense.

La reunión técnica se centró en el desarrollo productivo y el acompañamiento estatal como ejes fundamentales para el crecimiento de la localidad.

Articulación territorial y prioridades locales

El encuentro institucional forma parte de la estrategia de federalización de políticas públicas impulsada por el Ejecutivo santacruceño. Durante la mesa de trabajo, Garay y Neira analizaron la situación actual del sector agropecuario en la zona y coincidieron en la necesidad de agilizar las respuestas estatales ante los desafíos climáticos y económicos que enfrentan los productores.

“Este primer encuentro nos permite comenzar a delinear un camino de trabajo conjunto, escuchando las necesidades de la localidad y poniendo a disposición las herramientas del organismo”, destacó Hugo Garay. El titular del CAP remarcó que la construcción de una agenda común es prioritaria para contemplar las particularidades de la región y promover el fortalecimiento de las economías locales en el marco de la gestión que encabeza el gobernador Claudio Vidal.

Desafíos y oportunidades para Los Antiguos

La agenda conjunta prevé un monitoreo constante del desarrollo productivo en Los Antiguos, una zona clave por su capacidad de exportación y diversificación agrícola. La intención de ambos funcionarios es que el acompañamiento a los productores no sea solo administrativo, sino que incluya una presencia técnica efectiva que permita identificar nuevas oportunidades de crecimiento para la comunidad.

La reunión concluyó con el compromiso de avanzar en un cronograma de trabajo técnico que garantice que las políticas de desarrollo lleguen a cada rincón de la localidad, asegurando un Estado presente que impulse la producción santacruceña.