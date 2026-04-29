“Hoy podemos concretar este pedido tan esperado”: Lorena Ross resaltó que la Cuenca Carbonífera ya cuenta con tomógrafo propio

El Gobierno de Santa Cruz concretó una obra clave para más de 30 mil habitantes. La nueva sala de tomografía en Río Turbio evita traslados, mejora el diagnóstico y fortalece el sistema de salud en toda la región.

Con la puesta en funcionamiento del tomógrafo en el hospital de Río Turbio, el Gobierno provincial dio un paso fundamental para mejorar la atención sanitaria en la Cuenca Carbonífera. La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, destacó el impacto directo en la comunidad:

“Sé lo que significa para un paciente tener que trasladarse tantos kilómetros. Hoy, gracias a las gestiones del gobernador, podemos concretar este pedido tan esperado”, expresó.

La funcionaria remarcó que esta incorporación no solo beneficia a los pacientes, sino también al equipo médico: “No es solo para la sociedad, sino también para los profesionales que trabajan en el hospital”, señaló.

Más obras y proyectos en marcha en toda la provincia

Ross subrayó que esta inauguración forma parte de un plan más amplio: “Tenemos muchos proyectos en toda la provincia. No podemos hacer todo al mismo tiempo, pero vamos avanzando de manera progresiva”, indicó.

En ese marco, mencionó otras obras en ejecución, como la finalización de módulos hospitalarios, que continúan fortaleciendo la infraestructura sanitaria.

Menos traslados, más diagnósticos a tiempo

El director del hospital, Gabriel Romaniello, calificó la obra como un antes y un después para la región: “Es un hecho histórico sin precedentes en la Cuenca. Nos permite mejorar el diagnóstico precoz, sobre todo en emergencias”, afirmó.

En ese sentido, hizo hincapié en las dificultades que enfrentaban anteriormente: “Salir en invierno, de madrugada, por rutas inhóspitas era un riesgo. Hoy podemos dar una mejor respuesta en salud”, agregó.

Una obra rápida y con fuerte acompañamiento estatal

La construcción de la sala y la instalación del equipo se concretaron en menos de un año, con un trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno provincial.

“Se construyó el habitáculo en semanas, con un acompañamiento total de las autoridades. Fue algo nunca antes visto en la zona”, destacó Romaniello.

Además, el equipo ya comenzó a funcionar en etapa de prueba, con estudios realizados de manera controlada: “El personal está capacitado y ya se hicieron tomografías en contexto de aprendizaje”, explicó.

Un Gobierno presente que prioriza la salud

La puesta en marcha del tomógrafo en Río Turbio refleja el compromiso del Gobierno de Santa Cruz con el acceso equitativo a la salud. Con inversión, planificación y trabajo articulado, la provincia avanza en la reducción de desigualdades territoriales, garantizando diagnósticos oportunos y mejor calidad de vida para miles de santacruceños.