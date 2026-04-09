Horacio Marín elogió la iniciativa del gobierno provincial de impulsar este programa de reactivación hidrocarburífera

Así lo indicó el CEO de YPF al abrir la rueda de prensa tras la presentación del nuevo esquema de incentivo para el sector petrolero. Reafirmó el compromiso de exploración en Palermo Aike y destacó el potencial energético de Santa Cruz y la Argentina.

Tras finalizar el acto de presentación del programa “Mas producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”, CEOs de las operadoras hidrocarburíferas que operan en Santa Cruz brindaron una conferencia de prensa. El primero de ellos fue el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Horacio Marín, quien elogió la iniciativa del gobierno provincial de impulsar este programa de reactivación hidrocarburífera y reafirmó el compromiso en exploración, desarrollo y exportaciones, destacando el potencial energético de Santa Cruz y el país.

En principio, Marín se refirió a los avances en el área de Palermo Aike, el principal proyecto exploratorio de Santa Cruz. “Con respecto a Palermo Aike, YPF posee un compromiso y va a honrarlo como nos habíamos comprometido con el Gobernador Claudio Vidal” y adelantó que próximamente habrá novedades sobre la realización de un pozo exploratorio en ese sector: “Si bien no puedo decir con exactitud la fecha, la locación creo que ya la tenemos terminada pero seguramente será para el segundo semestre”, apuntó.

Trasparencia y pasivos ambientales

Asimismo, el presidente de YPF destacó el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial en cuanto a los pasivos ambientales. “Como dijo Claudio Vidal, se está trabajando para hacer todo como corresponde de manera transparente y cumplir con la ley”. También apuntó que desde la compañía en conjunto con “el Gobierno de Santa Cruz contratamos a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para que sea una tercera parte, ya están en los últimos momentos para que a partir de ahí cuando salga el informe lo tengamos que hacer. La verdad es que siempre dijimos que nos vamos a dedicar a los no convencionales y lo que hemos hecho es cumplir la ley, además, es la primera compañía que decide cuando se deja unas áreas, tomar y sacar los pasivos ambientales”.

No convencionales y competitividad

El empresario señaló que el desarrollo de los recursos no convencionales en Santa Cruz aún requiere una etapa previa de exploración antes de avanzar hacia experiencias piloto y, posteriormente, su explotación a escala. En ese sentido, remarcó que no es posible establecer comparaciones sin contar primero con resultados concretos en el territorio. No obstante, destacó que en Argentina existe una diferencia significativa en los costos operativos entre la producción convencional y la no convencional, lo que vuelve necesario generar condiciones que equilibren la actividad. Por ello, consideró acertada la implementación de incentivos, como la reducción de regalías, orientados a fortalecer la producción convencional, promoviendo al mismo tiempo el empleo y la inversión en el sector.

Proyección exportadora y crecimiento energético

Por otra parte, Horacio Marín subrayó los objetivos estratégicos de la compañía y el potencial exportador del país. “El objetivo por parte del Programa de YPF es que la Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares a partir del 2031” y vaticinó que “la Argentina ya es un gran exportador neto de petróleo, más del 30% de la producción y todos los años vamos incrementando”.

Finalmente, Marín destacó los avances recientes en materia de producción energética y el cambio de tendencia en la balanza de gas.