Heladería y Confitería “Quimey”: un nuevo punto dulce en Caleta Olivia para disfrutar en familia

Caleta Olivia suma un nuevo espacio ideal para los amantes de lo dulce y los buenos momentos. Se trata de Heladería y Confitería Quimey, un emprendimiento recientemente inaugurado en San José Obrero 1344, que ofrece helados artesanales, tortas, postres, facturas y una gran variedad de delicias caseras elaboradas con dedicación y frescura.



Además de su exquisita propuesta gastronómica, Quimey cuenta con un servicio especial para disfrutar del mate y un sector de plaza blanda para los más chicos, pensado para que toda la familia pueda compartir una tarde agradable en un ambiente cómodo y acogedor.

Con atención personalizada y productos de calidad, Heladería y Confitería Quimey se posiciona como un nuevo punto de encuentro en la ciudad.



📞 Pedidos y consultas: 2974-266812

📍 Dirección: San José Obrero 1344 – Caleta Olivia



Heladería y Confitería Quimey, un sabor que se disfruta en familia.