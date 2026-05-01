Grasso participó de un encuentro nacional del peronismo en Parque Norte y llamó a “recuperar la Argentina desde la militancia”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso y la diputada nacional Moira Lanesan, acompañados del intendente de 28 de Noviembre Aldo Aravena y los concejales de Pico Truncado Jonathan Sandoval y de Perito Moreno, participaron este jueves del encuentro nacional de sectores del peronismo realizado en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, donde dirigentes, militantes, intendentes, legisladores y referentes de distintos puntos del país debatieron propuestas y líneas de trabajo de cara a la reconstrucción de una alternativa política rumbo al 2027.



La convocatoria fue impulsada por dirigentes nacionales como Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel con el objetivo de discutir ideas, fortalecer el debate interno y renovar el discurso económico y social del espacio, sin avanzar en definiciones electorales ni candidaturas.



Durante su intervención, Grasso destacó la importancia de recuperar la militancia política y volver a construir un proyecto nacional y popular que represente las demandas de la sociedad argentina. “Tenemos que volver a defender a nuestra gente y reconstruir un tejido social que hoy está roto. La Argentina la recuperan los militantes, los que caminan cada barrio y cada ciudad del país”, expresó.



En otro tramo de su discurso, el jefe comunal cuestionó las políticas del gobierno nacional y remarcó la necesidad de generar propuestas concretas para los sectores más golpeados por la crisis económica y el desempleo.



“El 50 por ciento de los jóvenes menores de 35 años no tiene trabajo. Nosotros no podemos quedarnos solamente en la crítica, tenemos que debatir ideas y construir soluciones junto a todos los sectores”, sostuvo.

Además, Grasso valoró la participación federal del encuentro y celebró la presencia de dirigentes y militantes de distintas provincias argentinas.



“Sean parte de la historia para recuperar la Argentina. La fuerza está en la militancia política y en cada compañero y compañera que sigue defendiendo las banderas del peronismo”, afirmó ante los presentes.

El encuentro reunió a referentes políticos, sindicales, sociales y territoriales de todo el país y tuvo como eje central el debate sobre el futuro del movimiento nacional y popular frente al actual contexto político y económico argentino.