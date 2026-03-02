Gran cierre de los Juegos de Verano junto al Beach Hockey

Este fin de semana se disputó el campeonato de Beach Hockey en el micro estadio de arena de la costanera local, marcando la finalización de los Juegos de Verano impulsados por la Municipalidad de Caleta Olivia a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud.

La competencia organizada por la Asociación de Hockey Santa Cruz Norte reunió a equipos de las categorías Mamis y Mixto e incluyó la participación de los más pequeños con la categoría Sub-10 y Sub-12.

Alejandra Maiorano, referente de la Asociación destacó la importante convocatoria alcanzada. “Tuvimos alrededor de 15 equipos inscriptos en categorías mayores, lo que es Mamis y Mixtos, y hoy tuvimos una convocatoria enorme de más de 70 nenes en las categorías Sub-10 y Sub -12, así que estamos muy contentos”, expresó.

Asimismo, agradeció el trabajo conjunto de los clubes locales en la organización y destacó el rol de los Juegos de Verano como una variada agenda deportiva que genera espacios de encuentro, recreación y competencia para todas las edades.

“La mayoría de los que hacen hockey, estuvieron haciendo otras actividades, algunos vóley, otros handball, fútbol, participaron de muchas actividades deportivas y también chicos que no juegan al hockey se sumaron, para nosotros es importante porque este es un deporte para toda la familia”, señaló.

Finalmente, resaltó la experiencia de los más pequeños en el campo de arena señalando que, “para ellos fue una experiencia enorme, agotadora, poquito tiempo de juego, pero esa era la idea, poder sumar y hacer la prueba piloto que va avanzando para el año que viene poder, a esta categoría, darle también su torneo”.