Georgion: “Como provincia tomamos la decisión de defender todos los compromisos que tomamos en materia deportiva”

Fueron las definiciones del Ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración en el marco del acto inaugural de los Juegos de Integración Patagónica, realizado este lunes en la ciudad de Caleta Olivia.

Con la presencia de deportistas de las seis provincias patagónicas, el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, destacó el valor del deporte como herramienta de integración; el trabajo conjunto entre provincia y municipio; y el compromiso del Gobierno de Santa Cruz con las políticas públicas deportivas.

El deporte como política de Estado

“Traigo los saludos del Gobernador Claudio Vidal a todas las delegaciones. Quiero decirles que del deporte destaco dos cosas muy importantes: los valores y la disciplina, algo en lo que hacemos hincapié como Gobierno Provincial”.

Continuando con sus palabras, el ministro agregó: “Nosotros como provincia tomamos la decisión de defender todos los compromisos que tomamos en materia deportiva. Sabemos que son tiempos difíciles, pero hay que pararse por sobre los conflictos, y como siempre digo, no se sale solo, se sale trabajando en equipo”.

Participación federal

Asimismo, se dirigió a los deportistas: “Les agradezco que vengan a conocer nuestra provincia tan linda, sobre todo cuando vienen de tan lejos. También destaco que se esfuercen para competir de la mejor manera; y que puedan compartir entre todos los chicos”.

Concluyendo, destacó el carácter federal de las políticas deportivas: “Estamos muy agradecidos al intendente Pablo Carrizo y su equipo por llevar a cabo esta tarea de manera conjunta para realizar este evento tan importante. Queremos que Caleta sea sede de muchas veces más de este tipo de competencias”.