Gas en expansión: Distrigas avanza con obras claves y proyecta nuevas inversiones en Santa Cruz

El presidente de Distrigas SA, Juan Carlos Berasaluce, destacó la finalización de obras anunciadas en 2024, detalló los proyectos en marcha y subrayó la importancia de la planificación para garantizar el acceso al gas en toda la provincia.

El funcionario brindó una entrevista en LU14 Radio Provincia de Santa Cruz en la que aseguró que las obras anunciadas el año pasado “se han culminado en su totalidad”. Actualmente, la empresa se encuentra ejecutando trabajos de “anillado” de redes, fundamentales para mejorar la distribución del gas.

Asimismo, indicó que uno de los proyectos pendientes es la licitación de la Planta Reguladora de Chimen Aike, una obra estratégica que permitirá garantizar la presión necesaria en la red y habilitar futuras ampliaciones. “Esta planta nos va a permitir asegurar el suministro hasta el último tramo del caño”, explicó.

Berasaluce también detalló el funcionamiento del sistema, diferenciando entre quienes producen, transportan y distribuyen el gas. En ese esquema, Distrigas SA cumple el rol de sub distribuidora, lo que implica gestionar autorizaciones y certificaciones técnicas para avanzar con nuevas conexiones.

Orden, planificación y servicios esenciales

El titular de la empresa remarcó la importancia de la planificación en el desarrollo urbano, especialmente frente a problemas heredados de gestiones anteriores. Señaló que, en el pasado, se entregaron terrenos fiscales sin contemplar la infraestructura necesaria, lo que derivó en demoras en el acceso a servicios básicos.

En ese sentido, destacó que el Gobierno provincial implementó una nueva política: la entrega de tierras fiscales estará acompañada por la provisión de servicios esenciales. Esto incluye relevamientos previos, delimitación de calles y planificación integral.

“Hoy estamos conectando a familias que construyeron sus casas hace más de una década y no contaban con gas”, subrayó Berasaluce, al tiempo que destacó que una adecuada planificación permite prever costos, garantizar mantenimiento y cumplir con las normativas vigentes.

Desafíos y expansión en el interior provincial

Entre los principales desafíos, el funcionario mencionó las limitaciones en la presión del suministro en algunas localidades del interior. En ciertos casos, las distribuidoras no pueden garantizar el caudal necesario, lo que obliga a Distrigas SA a realizar inversiones adicionales.

Para afrontar esta situación, la empresa proyecta desarrollar gasoductos propios mediante financiamiento externo. El objetivo es ampliar la capacidad operativa y cubrir la demanda creciente, especialmente en ciudades como Río Gallegos y Caleta Olivia.

Además, se están llevando adelante obras importantes en Las Heras, donde el anillado de la red busca resolver problemas históricos. También se planifican licitaciones en El Calafate y el envío permanente de maquinaria a localidades como 28 de Noviembre y Río Turbio.

Subsidios y asistencia durante el invierno

En relación con los subsidios, Berasaluce explicó que el esquema actual se redujo de tres a dos niveles. Para acceder al beneficio, los hogares deben cumplir ciertos requisitos: ingresos por debajo de tres canastas básicas (alrededor de 4.300.000 pesos), no poseer más de tres propiedades y contar con un vehículo de hasta tres años de antigüedad.

Los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) cubren aproximadamente el 50% del costo del gas durante los meses de mayor consumo, entre abril y septiembre. Luego, los usuarios acceden a una tarifa plana, independiente de posibles incrementos futuros.

Actualmente, en Santa Cruz hay cerca de 66.000 usuarios alcanzados por este beneficio, lo que representa el 54% del total. A esto se suma el programa “Energía Santa Cruz”, que pertenece a un Programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración que otorga una cobertura adicional de entre el 30% y el 90%, según la situación económica de cada familia.

Compromiso con la demanda creciente

Finalmente, Berasaluce reafirmó que el objetivo central de Distrigas es responder a la demanda de los vecinos en el menor tiempo posible. “Estamos trabajando intensamente para cubrir las necesidades de las familias, tal como nos lo ha solicitado el gobernador Claudio Vidal”, concluyó.