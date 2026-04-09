Fortalecen la planificación estratégica del Sistema Educativo Provincial

Este miércoles 8 de abril se realizó una nueva reunión institucional encabezada por la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Esther Pucheta, junto a la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera. Acompañaron directores provinciales de nivel, directores generales y coordinadores de las distintas modalidades, con el objetivo de potenciar integralmente la política de gestión educativa mediante acciones sistemáticas.

Durante la jornada se avanzó en la definición de acciones prioritarias de cara al próximo trabajo territorial que se desarrollará en la localidad de Caleta Olivia, fortaleciendo la presencia institucional y el acompañamiento en territorio.

La Prof. Vera detalló que, se trabajó en la revisión de lineamientos destinados a supervisores en relación con las asistencias situadas, haciendo foco en la planificación previa, las estrategias a implementar durante las intervenciones y las acciones posteriores que permitan consolidar un trabajo articulado que fortalezca la enseñanza y el cuidado de las trayectorias educativas.

Por último, se abordó el análisis de los resultados de las Pruebas Aprender, destacando la importancia de su lectura, interpretación y utilización como herramienta clave para la toma de decisiones pedagógicas en todos los niveles del sistema. En este sentido, se propuso fortalecer el uso de estos datos en cada institución como insumo para el diseño de estrategias de mejora.