Ezequiel Verbes: “Si hoy estamos como estamos, es porque antes no hicieron lo que debían hacer”



El ministro de Economía de Santa Cruz defendió el proyecto de financiamiento externo impulsado por el Gobierno provincial. Sostuvo que la necesidad de endeudamiento responde a años de falta de inversión estructural en infraestructura, energía y servicios básicos.

El Gobierno de Santa Cruz avanza en la Legislatura provincial con el proyecto de financiamiento internacional destinado a reactivar obras estratégicas en distintas localidades del interior, en un contexto que, según explicó el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura Ezequiel Verbes, es consecuencia directa de décadas de postergación en materia de infraestructura.

“Si hoy estamos como estamos, es porque anteriormente no han querido dar el salto cuantitativo para la Provincia”, expresó el funcionario al defender la iniciativa que busca obtener financiamiento para obras vinculadas a energía, agua, gas y puertos.

Santa Cruz busca revertir años de atraso en infraestructura

El proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial contempla la autorización para acceder a crédito en moneda extranjera, con el objetivo de financiar obras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo y la mejora de servicios esenciales.

De acuerdo con Verbes, la decisión de acudir a mercados internacionales responde a las limitaciones que presentan los esquemas de financiamiento en moneda nacional, cuyos plazos resultan incompatibles con la magnitud de las obras previstas.

En ese marco, remarcó que Santa Cruz mantiene un bajo nivel de endeudamiento y cuenta con ingresos vinculados a regalías en dólares que permiten respaldar la operatoria financiera. “Tomando las regalías como garantía, estaríamos afectando algo así como el 25% de las regalías en dólares”, explicó.

Energía, agua y puertos: las obras prioritarias

La planificación del Gobierno provincial apunta principalmente a fortalecer la autonomía energética de localidades aisladas, ampliar la provisión de agua potable y optimizar la infraestructura portuaria para potenciar la actividad productiva.

Entre las obras proyectadas figuran la ampliación de la planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia, la consolidación de Puerto Deseado como puerto fresquero y la extensión de redes de gas en las distintas localidades santacruceñas.

El esquema financiero prevé períodos de gracia de entre tres y cuatro años y plazos de amortización de hasta ocho años, una herramienta que, según el ministro, permitirá generar condiciones para atraer inversiones privadas y fomentar la creación de empleo. “Nos da la posibilidad de pegar ese salto que necesitamos para que vengan industrias”, sostuvo.

El financiamiento también apunta a sostener las paritarias

La estrategia financiera global guarda una relación directa con la capacidad del Tesoro para afrontar las obligaciones corrientes y sostener la discusión salarial con los gremios de la administración pública. El cronograma de la cartera económica ratifica la apertura de las mesas de negociación colectiva bajo premisas de estricta sustentabilidad presupuestaria a mediano plazo.

“Paritarias vamos a llamar antes que termine mayo; pero lo importante es que podamos seguir pagando ese acuerdo paritario”, afirmó el funcionario, quien destacó que durante la actual gestión se destinaron todos los excedentes de liquidez que existieron para recomponer salarios del sector público y docente.

Asimismo, agregó que, durante los primeros años de gestión, se volcaron los excedentes para recomponer el poder adquisitivo del escalafón docente y la administración central: “Hemos respaldado mucho ese tema, sabemos que está complicado y estamos buscando herramientas que puedan generar recursos rápidos y de mediano plazo”

Finalmente, aseguró que el Ejecutivo trabaja en las herramientas financieras que permitan sostener la liquidez del Estado con instrumentos de corto plazo en moneda local, para minimizar el impacto de la inflación y la devaluación sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.