Ezequiel Verbes: “La cercanía con la gente es la mejor manera de construir soluciones”

El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura destacó el valor de Viva Barrio Somos Comunidad como una herramienta para fortalecer el diálogo con los vecinos, acercar organismos públicos y generar espacios de encuentro. Además, resaltó la participación de emprendedores, instituciones y áreas del Estado que brindaron servicios y asesoramiento durante la jornada.

Durante la sexta edición de Viva Barrio Somos Comunidad, desarrollada en el Barrio Evita de Río Gallegos, el ministro Ezequiel Verbes recorrió los distintos espacios instalados por organismos provinciales y valoró el crecimiento que ha tenido la propuesta desde sus primeras ediciones.

“Son espacios que sirven y que están dentro de un principio que para nosotros es fundamental: el diálogo debe ser permanente”, expresó.

Un espacio para escuchar y acercar soluciones

Verbes destacó que uno de los principales objetivos del programa es facilitar el contacto directo entre los vecinos y los distintos organismos del Estado.

“Lo importante es que la gente pueda acercarse, sacarse dudas, plantear inquietudes y encontrar respuestas. Estos encuentros permiten generar un vínculo más cercano con la comunidad”, señaló.

Asimismo, remarcó que durante la jornada tuvo la oportunidad de dialogar con vecinos que acercaron consultas, planteos y distintas inquietudes vinculadas a la realidad cotidiana.

“De eso se trata, no solamente oírnos, sino realmente escucharnos”, afirmó.

Economía social, emprendedores y producción local

El titular de la cartera económica también puso en valor la participación de emprendedores y productores que formaron parte de la propuesta.

Artesanías, productos gastronómicos y distintas iniciativas vinculadas a la economía social estuvieron presentes durante la jornada, generando un espacio para la difusión y comercialización de producciones locales.

“Hay propuestas muy interesantes vinculadas a la gastronomía, las artesanías y el trabajo que realizan muchos emprendedores. También es una oportunidad para que las familias conozcan lo que se produce en nuestra provincia”, indicó.

Organismos que acercan servicios a la comunidad

Durante su recorrido, Verbes destacó la presencia de distintas áreas del Gobierno Provincial que brindaron información, asesoramiento y servicios a los vecinos. Marcó la presencia del ISPRO, de Servicios Públicos Sociedad del Estado y sus áreas a su cargo.

Entre ellas mencionó organismos vinculados a la documentación personal, el empleo, los servicios públicos, el deporte y distintas áreas sociales que participaron activamente de la jornada.

“Cada organismo acerca herramientas concretas para la comunidad. Además de resolver trámites, muchas veces estos espacios permiten conocer programas y beneficios que los vecinos no siempre saben que están disponibles”, explicó.

Seguir creciendo y sumar nuevas propuestas

Al realizar un balance de la sexta edición, el ministro consideró que la iniciativa continúa consolidándose como una herramienta de cercanía entre el Estado y la ciudadanía.

“Estos espacios son mucho más importantes de lo que parecen porque generan una relación directa con la comunidad y nos permiten conocer mejor las necesidades de cada barrio”, sostuvo.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto de los distintos organismos provinciales y agradeció la participación de los vecinos que se acercaron a compartir la jornada.

“Estoy muy contento por la respuesta de la gente y por el compromiso de todos los organismos que participaron. Son espacios que ayudan a construir una mejor relación entre el Estado y la comunidad”, concluyó.