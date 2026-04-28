Expo Animal: vacunación, adopciones y servicios gratuitos en el CIC 17 de Octubre

En el marco del “Día del Animal” que se celebra este 29 de abril, el equipo de Sanidad Animal estará presente en la Expo Animal brindando diferentes servicios. Posteriormente, retomará la atención en el Quirófano Móvil que, desde esta semana, se encuentra ubicado en la sede vecinal del barrio “José Koltun”

En este marco, la coordinadora de Sanidad Animal, dependiente de la subsecretaria de Gestión Ambiental, Karina Oviedo, explicó que en el marco del Día del Animal se encuentran desarrollando distintas actividades en articulación con instituciones de la localidad, con el objetivo de promover el cuidado responsable de mascotas y brindar servicios gratuitos a los vecinos.

En este sentido, detalló que, “este miércoles 29, vamos a estar en el CIC del 17 de Octubre. No vamos a estar con el Quirófano, pero sí vamos a estar con un stand en la Expo Animal que organizan los jardincitos, vacunando contra la rabia a canes y felinos a partir de los seis meses”, detalló Oviedo, al tiempo que recordó que las mascotas deben asistir con las medidas de contención correspondientes.

Asimismo, indicó que durante la jornada también se otorgarán antiparasitarios internos y externos para canes y felinos, habrá un muro de adopciones, participación de adiestradores y protectoras de animales, entre otras propuestas.

En relación al funcionamiento del Quirófano Móvil, Oviedo informó que permanecerá en la sede vecinal del barrio José Koltun durante los próximos dos meses. En ese espacio, de lunes a miércoles se realizarán vacunaciones antirrábicas y aplicación de antiparasitarios internos y externos. Por otra parte, los jueves y viernes se llevarán adelante jornadas de castración sin turno previo, los jueves para canes y los viernes para felinos, en ambos casos a partir de las 7 horas. No obstante, aclaró que este viernes no se brindará atención debido a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

Finalmente, Oviedo recordó que quienes deseen realizar consultas pueden comunicarse con el área de Sanidad Animal al número 2975803559.