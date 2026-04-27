Exitosa Peña Folclórica Municipal en la Sociedad Rural de Río Gallegos

Anoche se llevó a cabo una nueva edición de la Peña Folclórica Municipal en la Sociedad Rural de Río Gallegos, con la participación de artistas locales, escuelas de danza y emprendedores gastronómicos.

La actividad formó parte de la agenda cultural impulsada por el Municipio de Río Gallegos y reunió a vecinos y vecinas desde horas tempranas. Según explicó Zarina Giardino Directora de Eventos, Obras y Espectáculos, el objetivo del encuentro fue “seguir moviendo la cultura, ir recorriendo los diferentes géneros y las diferentes ramas de la cultura, por eso se hace todos los años”.



La propuesta incluyó una grilla de aproximadamente 15 presentaciones entre grupos musicales y ballets folclóricos. En ese sentido, la funcionaria destacó que se trata de “un espacio muy buscado por los artistas locales”, y señaló que el lugar elegido también influye en la convocatoria: “cuando es en un espacio como la Rural, que es céntrico, a la gente le gusta venir”.



Durante la jornada también participaron emprendedores y puestos gastronómicos “que también convocan a su gente”, indicó la funcionaria, quien agregó que la peña funcionó como una instancia previa a las actividades previstas para el 25 de Mayo.



Durante la Peña Folclórica Municipal se presentaron los grupos musicales Celeste y Blanco, Maymará Sur, La Yunta Sachera, Grupo Raíces, Alexis Prado y Contrapunto, junto a los ballets Josen Aike, Pasión Folclórica, Naken Aiken, Ayly-Sumaj, Keoken, El Fortín Salteño y Kenk Atamishqui.



En relación a la organización, Zarina señaló que el trabajo se viene realizando de manera conjunta desde el área de Cultura, puso en valor cada show y explicó que, al tratarse de una jornada única, no siempre es posible convocar a todos los artistas interesados que cada vez suman más.

Finalmente, invitó a la comunidad “a continuar participando de las propuestas culturales que se desarrollan en la ciudad”.