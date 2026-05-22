Equipos del Gobierno de Santa Cruz avanzan en la organización de una nueva edición de “Viva Barrio”

Este jueves, en instalaciones de la cartera social provincial, representantes de distintos organismos que integran el Gobierno de Santa Cruz participaron de una jornada de trabajo destinada a planificar las próximas ediciones de la propuesta comunitaria “Viva Barrio”.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; quienes, junto a autoridades y equipos técnicos de diferentes entes provinciales, comenzaron a diagramar una nueva agenda territorial de la iniciativa, que ya se desarrolló en distintos sectores de Río Gallegos, Caleta Olivia y Puerto Deseado.

En este marco, Georgion destacó la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado Provincial para acercar, de manera ágil y efectiva, programas, servicios y herramientas a las familias santacruceñas, en el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del gobernador Claudio Vidal.

Asimismo, desde la organización se informó que actualmente se proyectan dos nuevas jornadas: una en Río Gallegos y otra en la zona centro de la provincia, con el objetivo de continuar fortaleciendo la presencia territorial del Estado y el acceso de la comunidad a distintas propuestas y servicios.

Durante la mesa de trabajo, cada organismo realizó una evaluación de las ediciones anteriores, a fin de optimizar aspectos vinculados a la accesibilidad, la atención directa a los vecinos y la articulación de recursos humanos y logísticos, garantizando jornadas cada vez más integrales y cercanas a la comunidad.