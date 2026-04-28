Enseñanza técnica: AMET advierte por falta de diálogo y salarios congelados

El secretario general de AMET, Gustavo Basiglio, cuestionó la ausencia de negociación con el Gobierno provincial y alertó por la situación salarial y edilicia en las escuelas técnicas.

El secretario general de AMET, Gustavo Basiglio, expuso la preocupación del sector docente técnico ante la falta de diálogo con el Gobierno provincial y la ausencia de respuestas a distintos reclamos. “Desde el sindicato tenemos varios planteos que venimos haciendo y, al no haber diálogo, presentamos notas por mesa de entrada con requerimientos en lo laboral, edilicio, mantenimiento y cargos que se han creado pero no se ofrecen”, señaló.

En ese sentido, remarcó que “lo salarial es el tema de discusión que nos atraviesa en cada visita a las escuelas” y subrayó la necesidad de retomar instancias de negociación. “Se debe retomar el camino del diálogo y hay cuestiones que se deben solucionar con decisión política”, afirmó.

Basiglio también cuestionó la conducción provincial en materia educativa y política. “El análisis que tenemos es que la conducción provincial está en crisis, porque dicen una cosa y al poco tiempo otro funcionario dice algo totalmente distinto”, indicó, y agregó que existe una estrategia de dilatar definiciones: “Entendemos que la estrategia es no cerrar nada y hacernos creer que nos van a llamar”.

En relación a la situación económica, advirtió que “el salario de los trabajadores no puede seguir congelado”, en un contexto inflacionario que impacta en el poder adquisitivo. Según detalló, “el ingresante está en 1.200.000 pesos desde enero y la realidad es una sola: los precios siguen subiendo y a los compañeros les cuesta llegar a fin de mes”.

Además, explicó que el sector busca una recomposición salarial: “La base de una propuesta empieza en un 10% en un solo tramo”, y recordó que anteriormente contaban con cláusula gatillo. “Eso se terminó y tratamos de que no se nos escape la tortuga, porque después no se recupera más”, sostuvo. En esa línea, agregó: “El déficit cero lo estamos pagando los trabajadores”.

Finalmente, el dirigente destacó los objetivos del sector docente técnico y llamó a dar respuestas concretas. “A nosotros nos interesa ir a trabajar a las escuelas, tener salarios dignos y que los chicos aprendan”, expresó. Si bien reconoció que “el 2025 en materia salarial fue positivo, recuperamos entre un 12% y un 13%”, cuestionó el inicio del año sin instancias de diálogo y concluyó: “Hay que ponerse a la altura de la situación y, si hay una necesidad, hay que atenderla”.