Emprendedores locales protagonizan una nueva edición del encuentro Pop Up en Caleta Olivia

La Municipalidad de Caleta Olivia, llevó adelante una nueva edición del encuentro Pop Up de Diseño, un espacio destinado a visibilizar el talento local, fortalecer el emprendedurismo y promover el diseño, el arte y la producción regional.

La propuesta se desarrolla en las instalaciones del Sindicato de Luz y Fuerza, con la participación de 31 emprendedores de la ciudad que exhiben y comercializan productos de diseño textil, bijouterie, cerámica, impresión 3D, velas, agendas y otras creaciones elaboradas por manos caletenses.

La coordinadora de Emprendedurismo, Betiana Morrone, destacó que esta iniciativa busca generar nuevos espacios de encuentro entre emprendedores y la comunidad. «Estamos con 31 emprendedores de diseño y los invitamos a acercarse para disfrutar de esta propuesta, que además cuenta con talleres y diferentes actividades para toda la familia», expresó.

Asimismo, remarcó la calidad de los proyectos presentes en la muestra y el crecimiento que viene experimentando el sector. «Tenemos diseñadoras de Caleta Olivia que participaron de Puro Diseño 2025 y hoy vuelven a presentar nuevas propuestas para compartir con toda la ciudad. También hay cerámica, diseño 3D, bijouterie, agendas y muchas otras producciones locales», señaló.

En este marco, Morrone explicó que la actividad forma parte del trabajo que impulsa la Supervisión de Desarrollo Económico para fortalecer el ecosistema emprendedor local y adelantó que la propuesta tendrá continuidad. «Es una iniciativa novedosa y la vamos a seguir realizando todos los meses para que cada vez más emprendedores puedan mostrar y comercializar sus productos», indicó.

Finalmente, invitó a la comunidad a participar de la segunda jornada de la muestra, que se desarrollará de 16:00 a 21:00 horas en el Sindicato de Luz y Fuerza, donde además de recorrer los stands podrán participar de talleres e intervenciones vinculadas al diseño y la creatividad, reafirmando el compromiso de la gestión del intendente Pablo Carrizo con el desarrollo económico y el impulso de los emprendedores locales.