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Emprendedores locales protagonizan una nueva edición del encuentro Pop Up en Caleta Olivia

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La Municipalidad de Caleta Olivia, llevó adelante una nueva edición del encuentro Pop Up de Diseño, un espacio destinado a visibilizar el talento local, fortalecer el emprendedurismo y promover el diseño, el arte y la producción regional.

La propuesta se desarrolla en las instalaciones del Sindicato de Luz y Fuerza, con la participación de 31 emprendedores de la ciudad que exhiben y comercializan productos de diseño textil, bijouterie, cerámica, impresión 3D, velas, agendas y otras creaciones elaboradas por manos caletenses.

La coordinadora de Emprendedurismo, Betiana Morrone, destacó que esta iniciativa busca generar nuevos espacios de encuentro entre emprendedores y la comunidad. «Estamos con 31 emprendedores de diseño y los invitamos a acercarse para disfrutar de esta propuesta, que además cuenta con talleres y diferentes actividades para toda la familia», expresó.

Asimismo, remarcó la calidad de los proyectos presentes en la muestra y el crecimiento que viene experimentando el sector. «Tenemos diseñadoras de Caleta Olivia que participaron de Puro Diseño 2025 y hoy vuelven a presentar nuevas propuestas para compartir con toda la ciudad. También hay cerámica, diseño 3D, bijouterie, agendas y muchas otras producciones locales», señaló.

En este marco, Morrone explicó que la actividad forma parte del trabajo que impulsa la Supervisión de Desarrollo Económico para fortalecer el ecosistema emprendedor local y adelantó que la propuesta tendrá continuidad. «Es una iniciativa novedosa y la vamos a seguir realizando todos los meses para que cada vez más emprendedores puedan mostrar y comercializar sus productos», indicó.

Finalmente, invitó a la comunidad a participar de la segunda jornada de la muestra, que se desarrollará de 16:00 a 21:00 horas en el Sindicato de Luz y Fuerza, donde además de recorrer los stands podrán participar de talleres e intervenciones vinculadas al diseño y la creatividad, reafirmando el compromiso de la gestión del intendente Pablo Carrizo con el desarrollo económico y el impulso de los emprendedores locales.

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