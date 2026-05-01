Elmiger: “LU14 garantiza transparencia y acceso a la información en toda la provincia”

En el marco de los 65 años de Radio Provincia, la ministra de Gobierno destacó el rol de los medios públicos para comunicar con claridad la gestión y valoró el compromiso del equipo de la emisora.

Durante la conmemoración por el 65° aniversario de LU14 Radio Provincia, la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, puso en valor el papel central que cumple la radio pública en la vida institucional de Santa Cruz, destacando su aporte a la transparencia y el acceso a la información.

En ese sentido, la funcionaria remarcó la trayectoria de la emisora como un canal clave para comunicar la gestión pública a lo largo de los años. “LU14 viene acompañando a la provincia hace tanto tiempo en lo que es comunicación, transmisión de información y transparencia”, expresó.

Medios públicos y transparencia de la gestión

Elmiger subrayó la importancia de fortalecer los medios públicos como herramienta para garantizar una comunicación clara y accesible para toda la comunidad. “Uno de los ejes centrales es que exista transparencia en la comunicación, que se transmita la totalidad de la información pública y con precisión”, sostuvo.

Asimismo, destacó el alcance territorial de la emisora, que permite llegar a sectores donde otros medios no siempre tienen cobertura. “LU14 tiene una cobertura amplia en toda la provincia. La sintoniza el hombre y la mujer de campo, y eso la vuelve fundamental”, afirmó.

En esa línea, consideró clave que los funcionarios utilicen estos espacios para rendir cuentas a la ciudadanía. “Todos los que gestionamos la cosa pública debemos venir a LU14 para contar lo que hacemos”, agregó.

Reconocimiento al trabajo del equipo

La ministra también valoró el esfuerzo del personal de la radio, especialmente en el proceso de renovación del estudio mayor. “Quedó hermoso. Sé que esto es todo a pulmón, con mucho trabajo del propio personal que se pone al hombro la remodelación”, destacó.

Si bien reconoció que aún existen desafíos en materia tecnológica, Elmiger aseguró que el compromiso del Gobierno Provincial es continuar fortaleciendo el medio. “No está en el tope de tecnología, pero la decisión es seguir apostando a mejorar la radio, su alcance y sus herramientas”, indicó.

Finalmente, felicitó a todo el equipo de LU14 por su dedicación y compromiso, resaltando que el crecimiento de la emisora es resultado del trabajo sostenido de sus trabajadores y trabajadoras.