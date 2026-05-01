EL SIPGER INAUGURÓ SU NUEVA SEDE EN RÍO GALLEGOS Y PROYECTA A LA CAPITAL COMO EJE DEL DESARROLLO HIDROCARBURÍFERO

“Está todo por hacer. Santa Cruz tiene el recurso, las condiciones y los trabajadores para salir adelante. Río Gallegos va a pasar a ser la segunda ciudad más importante en materia de hidrocarburos y está preparada, con infraestructura y servicios, para recibir esas inversiones”, afirmó el secretario general Rafael Güenchenen.

El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) concretó la apertura de su nueva sede en Río Gallegos, consolidando su presencia institucional en la capital provincial y marcando un hito en sus más de 60 años de historia.

La actividad contó con un amplio respaldo político, sindical e institucional. Junto al secretario adjunto Nallib Rivera y la Comisión Directiva, Güenchenen estuvo acompañado por el senador nacional José María Carambia. La representatividad territorial se reflejó en la participación de los intendentes Zulma Neira (Los Antiguos), Pablo Anabalón (Pico Truncado) y Pablo Carrizo (Caleta Olivia).

Por parte del municipio de Río Gallegos asistieron el jefe de Gabinete Diego Robles, la secretaria de Planificación y Obra Pública, María Grasso y la secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez. La jornada se completó con la presencia del ministro de Seguridad Pedro Prodromos, la presidenta de la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales, Cecilia Latorre, el secretario gremial de Petroleros Jerárquico, José Quiroga, autoridades de la Escuela del Viento, representantes del sector empresario y un amplio cuerpo de delegados y afiliados del gremio.

Durante el acto, el secretario general Rafael Güenchenen puso en valor la concreción de la obra y remarcó su significado para la organización al señalar que “necesitábamos la casa propia en Río Gallegos. Son 60 años de vida de este sindicato y se alquilaba una casa de familia para representar a los compañeros”. En esa línea sostuvo que “no hay mejor obra que esta para nuestro afiliado y para nuestro sindicato” y destacó el acompañamiento interno que hizo posible la inversión al expresar que “quiero agradecer al tesorero y a toda la Comisión Directiva, porque me apoyaron y hoy podemos estar inaugurando esta sede”.

El dirigente encuadró la decisión dentro de una mirada estratégica sobre el futuro de la actividad en la provincia. En un contexto marcado por la retracción de empresas y la madurez de los yacimientos, fue categórico al plantear que “a los que dicen que ya no hay oportunidad, les digo que Santa Cruz no está perdida”. Sobre ese punto fijó el eje central de su intervención al afirmar que “está todo por hacer”, en referencia al potencial hidrocarburífero aún no desarrollado.

Güenchenen detalló que en la zona norte de Santa Cruz todavía existen áreas convencionales con fuerte potencial, como la D-129, donde hay sectores que no fueron perforados o no tuvieron el desarrollo necesario. También puso el foco en el sur del Deseado, con yacimientos de petróleo pesado que no fueron explotados al cien por ciento. Desde esa base cuestionó los argumentos utilizados para justificar el retiro de operadoras y afirmó que “es mentira que está todo perdido. Hay yacimientos que no se perforaron y otros que todavía tienen mucho para dar”.

Al proyectar el desarrollo del no convencional, destacó el rol de Palermo Aike y subrayó su magnitud estratégica. “A pocos kilómetros tenemos la segunda reserva no convencional más importante del país, con más de 12.600 kilómetros cuadrados y un estimado de 10.000 millones de barriles”, indicó, y agregó que existen señales concretas de avance tras gestiones recientes al señalar que “hace unos días me reuní con YPF y me adelantaron que el equipo de perforación para comenzar a explorar se estaría levantando hacia noviembre”.

En ese marco, colocó a la capital provincial en el centro del escenario productivo que viene y sostuvo que “Río Gallegos va a pasar a ser la segunda ciudad más importante en materia de hidrocarburos y eso no es poca cosa”. La definición fue acompañada por un diagnóstico operativo claro al remarcar que “hay una ciudad preparada para recibir lo que viene, con infraestructura, con servicios y con trabajadores con experiencia”.

Sobre esa base, remarcó que existen condiciones concretas para avanzar en inversiones y desarrollo. “Hoy están dadas las condiciones. Las empresas tienen políticas fiscales que las benefician, tienen el marco necesario para invertir, tenemos el recurso y tenemos trabajadores que saben cómo hacerlo”, expresó.

En esa línea convocó de manera directa al sector empresario a retomar un rol activo en la provincia. “Les pido a las empresas nacionales e internacionales que se animen a invertir en Santa Cruz, especialmente en el no convencional. Tenemos que tener esa oportunidad”, planteó, al tiempo que garantizó el acompañamiento del gremio al afirmar que “el sindicato va a apoyar, va a acompañar y va a hacer todo lo que tenga que hacer para que esto avance”.

Güenchenen también se refirió al impacto que generó la salida de YPF en áreas convencionales, al señalar que “nos pegó muy fuerte, bajaron equipos, bajaron contratos y se fueron empresas”. Sin embargo, destacó el trabajo realizado por la organización para sostener la actividad y generar condiciones de recuperación al expresar que “junto a la Comisión Directiva y al cuerpo de delegados nos sentamos a buscar alternativas y a hacer yacimientos más eficientes”. Como resultado indicó que “ya se empiezan a ver resultados concretos, como los equipos que las nuevas empresas van a subir para reactivar campos que habían perdido actividad”.

En el cierre, el dirigente vinculó el proceso colectivo con su propia historia en la actividad y reafirmó su compromiso con la provincia. “Santa Cruz me dio todo, esta actividad me dio todo”, expresó, y aseguró que “más allá del momento crítico, voy a poner todo lo que tenga que poner para salir adelante”. Finalmente convocó a los trabajadores a apropiarse del nuevo espacio institucional al sostener que “quiero que sean los trabajadores los que se acerquen a esta casa y sean protagonistas de esta nueva etapa”.

Con esta apertura, el SIPGER fortalece su presencia institucional en la capital provincial y fija una posición clara sobre el futuro de la actividad. Santa Cruz tiene recursos, condiciones y trabajadores, y el desarrollo hidrocarburífero sigue siendo una oportunidad concreta.