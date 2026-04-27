El Rotary Club impulsa una jornada integral de salud en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización

La actividad se realizará el miércoles 29 de abril con vacunación, donación de sangre y acciones de prevención, en línea con la campaña global que promueve el valor de las vacunas a lo largo de las generaciones.

El Rotary Club se sumó a la Semana Mundial de la Inmunización 2026, que se celebra del 24 al 30 de abril bajo el lema “Para cada generación, las vacunas funcionan”. La campaña, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca destacar el rol de la vacunación en la protección de las personas y las comunidades a lo largo del tiempo.

Desde 1988, la institución ha contribuido a inmunizar al 99,99% de la población mundial contra la poliomielitis, reafirmando la eficacia de las vacunas en la prevención de enfermedades.

En este marco, se invita a la comunidad a participar de una jornada de salud que se desarrollará el miércoles 29 de abril, de 15 a 18 horas, en la Casa de la Amistad del Rotary Club, ubicada en Progreso López 75. La actividad cuenta con el acompañamiento del Hospital Zonal y el Hospital Modular.

Durante la jornada se aplicarán vacunas del Calendario Nacional (con la recomendación de asistir con libreta y DNI), se realizará donación de sangre y determinación de grupo sanguíneo, sin necesidad de ayuno. Además, habrá espacios de información y acceso a métodos en salud sexual y reproductiva, así como testeos de enfermedades de transmisión sexual, de carácter confidencial, voluntario y gratuito.