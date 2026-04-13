El Registro Civil abre sus puertas a estudiantes para promover el derecho a la identidad

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales, llevó adelante durante esta semana una serie de visitas guiadas destinadas a estudiantes de distintos establecimientos educativos.

Las actividades estuvieron a cargo de la directora general del Registro Civil, Verónica Astorga, y contaron con la participación de cuatro salas de 5 años del Jardín de Infantes “Juanito Bosco” y la de estudiantes de 6° grado del Instituto de Educación “Austro”.

Derecho a la identidad y trámites registrales

En las visitas se trabajaron contenidos vinculados al derecho a la identidad, el nombre y la importancia del Documento Nacional de Identidad (DNI), así como también las características del nuevo DNI electrónico, el procedimiento de tramitación y el acceso a la propia acta de nacimiento. Durante los recorridos, los niños y niñas pudieron conocer las instalaciones del organismo, interiorizarse sobre el proceso de emisión del DNI, visitar el archivo general y observar un acta de nacimiento. Asimismo, se les presentó el funcionamiento de la “Sala Amigable”, un espacio accesible y adaptado a las necesidades de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Estas visitas, que son solicitadas por los propios establecimientos educativos, tienen como objetivo acercar el Registro Civil a la comunidad, promoviendo el conocimiento de los derechos vinculados a la identidad y el funcionamiento de los servicios que brinda el organismo. Desde el área se destacó la importancia de generar estos espacios de aprendizaje y participación, fortaleciendo el vínculo con las instituciones educativas y promoviendo el acceso a la información desde edades tempranas.