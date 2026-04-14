El Municipio realizará un taller intensivo de batucada abierto a la comunidad

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Comparsa Municipal, invita a vecinos y vecinas a participar de un Taller Intensivo de Batucada, una propuesta cultural y formativa que busca acercar a la comunidad a los ritmos y tradiciones del carnaval brasileño.

La actividad estará a cargo del profesor Aldo Sánchez y se desarrollará el domingo 19 de abril, de 17 a 20 horas, en el Teatro Municipal “Héctor Marinero”, ubicado en Avenida San Martín 849.

Durante el taller, los participantes podrán conocer y experimentar con diferentes instrumentos característicos de la batucada, además de aprender la ejecución de estilos rítmicos propios de esta expresión cultural.

Asimismo, se brindará un recorrido por la historia y el origen de esta manifestación musical, promoviendo el conocimiento y la valoración de sus raíces.

La propuesta está destinada a personas interesadas en la música, el ritmo y la cultura popular, sin necesidad de contar con experiencia previa.

Quienes deseen inscribirse pueden comunicarse al teléfono: 2966412910.