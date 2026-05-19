El Municipio intensifica tareas de limpieza y mantenimiento en la zona céntrica

La Municipalidad de Caleta Olivia continúa desarrollando tareas de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones diarias orientadas a mejorar los espacios públicos y reforzar las condiciones de higiene urbana.

En esta oportunidad, los trabajos se concentraron en la zona céntrica, donde personal municipal llevó adelante tareas de limpieza de veredas, barrido de calles y acondicionamiento de canteros, con el objetivo de mantener en condiciones los espacios de circulación y permanencia utilizados diariamente por vecinos y vecinas.

Las acciones incluyeron el retiro de residuos, levantamiento de tierra acumulada y mantenimiento general de distintos sectores, contribuyendo al orden y la mejora del entorno urbano.

Estas intervenciones son parte de las políticas públicas impulsadas por el intendente Pablo Carrizo con el objetivo de hacer una Caleta Olivia mejor para todos.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de sostener este tipo de intervenciones de manera permanente, acompañando el cuidado de los espacios comunes y promoviendo una ciudad más limpia y ordenada para toda la comunidad.