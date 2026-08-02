El Municipio intensifica tareas de contingencia en distintos barrios tras las lluvias

La Municipalidad de Caleta Olivia, continúa desplegando un amplio operativo de contingencia para mitigar los efectos de las intensas precipitaciones registradas durante el fin de semana, priorizando la asistencia en los sectores más afectados y el resguardo de la comunidad.

El secretario de Obras y Servicios, José Camacho, explicó que las cuadrillas municipales trabajaron de manera coordinada junto a Defensa Civil y otras áreas operativas, atendiendo los requerimientos de los vecinos y realizando tareas de desagüe en distintos puntos críticos de la ciudad. “Estamos atendiendo a la gente que va llamando y asistiendo con las máquinas cuando es necesario para poder desagotar los sectores donde queda acumulada el agua”, señaló.

Las intervenciones se desarrollaron en diferentes barrios y sectores, donde se efectuaron trabajos con maquinaria para facilitar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de los anegamientos.

Asimismo, el funcionario indicó que en la zona de la laguna se acompañó al personal de Protección Civil en las tareas de bombeo para disminuir el nivel del agua, una acción clave dentro del operativo preventivo que se mantiene activo mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

De cara a los próximos días, Camacho adelantó que una vez que mejoren las condiciones del terreno se pondrá en marcha un plan de reacondicionamiento de calles mediante el uso de motoniveladoras, con el objetivo de recuperar la transitabilidad en los distintos barrios y garantizar una mejor circulación para los vecinos.

Finalmente, el secretario solicitó a la comunidad extremar las precauciones y evitar transitar por calles comprometidas mientras continúe el temporal.