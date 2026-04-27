El Municipio acompañó una nueva jornada solidaria de “Fundación Flota Amarilla”

Este domingo 26 de abril, se brindó una amplia propuesta que incluyó copa de leche, corte de cabello gratuito y diversas actividades para niños y niñas, promoviendo un espacio de encuentro para las familias. La iniciativa fue acompañada por agrupación “La Periferia” y la Municipalidad de Caleta Olivia.

La iniciativa se desarrolló en la segunda sede de la Fundación, ubicada en inmediaciones de calle Virgen del Valle y Av. Eva Perón, donde se sumaron peloteros, espacios de juegos, merienda y muchas sorpresas para las familias. En representación del Municipio, la secretaria de Desarrollo Social, Priscilla Jwanczyk, destacó el valor de este tipo de espacios comunitarios y explicó que desde el área hacen oportunas estas instancias para acercar el Estado a los vecinos y vecinas, y posteriormente brindar un seguimiento desde las distintas áreas.

“Poder articular un evento solidario, que vaya de la mano también de canalizar demandas, solicitudes o asesoramiento y poderlas trasladar a la oficina para poder acompañar a cada uno de esos vecinos es algo que nosotros sacamos como positivo de acompañar cada una de las actividades que se hacen”, expresó.

En esa misma línea, remarcó el trabajo articulado que se desarrolla junto a la Fundación para acompañar el desarrollo de las actividades, canalizando entregas para realizar la copa de leche, asistiendo con personal, colaborando con Tránsito y otras áreas. “Siempre estamos trabajando y acompañando para que estos eventos sigan realizándose”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la Fundación Flota Amarilla, Javier Maldonado, puso en valor la importancia de trabajar en conjunto para brindar lugares de contención que acompañen y brinden servicios a las familias.

“Acá lo que ven es un lugar de contención y nos acompañan gente del municipio como Cultura y Deporte, Desarrollo Social, la agrupación La Periferia, es importante que trabajemos todos juntos y en comunidad, porque la demanda es grande y creo que es momento de entender de que la gente necesita estos lugares”, sostuvo.

Finalmente, se informó que quienes deseen realizar consultas, colaborar o sumarse a las actividades de la Fundación pueden acercarse a la Sede 1 de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y también a la Sede 2, de 9:00 a 15:00 horas.