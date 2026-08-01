La directora regional de Educación Zona Norte, Magdalena Paredes, defendió el incentivo otorgado a quienes garantizaron las clases durante el primer semestre y sostuvo que el Gobierno de Santa Cruz reconoce el compromiso sin afectar derechos.

La directora regional de Educación Zona Norte, Magdalena Paredes, respondió a las críticas formuladas por sectores del kirchnerismo sobre el reconocimiento económico destinado a los docentes que durante el primer semestre sostuvieron las clases sin registrar inasistencias y afirmó que “resulta llamativo que quienes hoy cuestionan esta decisión sean los mismos que durante años impulsaron políticas que terminaron desvalorizando el esfuerzo dentro del sistema educativo”.

La funcionaria explicó que el incentivo no constituye una sanción para quienes realizaron medidas de fuerza, sino una política destinada a reconocer el compromiso de quienes garantizaron todos los días el derecho a la educación de miles de estudiantes santacruceños.

“El kirchnerismo cuestiona una medida que pone en valor el esfuerzo que ellos mismos desalentaron”Directora regional de Educación Zona Norte, Magdalena Paredes.

Paredes recordó además que el Gobierno Provincial resolvió devolver los descuentos aplicados por los días de paro correspondientes al primer semestre, desmintiendo que exista una política de castigo hacia los trabajadores.

Es falso sostener que hay una sanción. Mientras se restituyen esos haberes, también se reconoce a quienes estuvieron presentes en las aulas. Una decisión no contradice a la otra; por el contrario, demuestra que este Gobierno reconoce el compromiso sin quitar derechos”, sostuvo.

Asimismo, rechazó las versiones que califican la medida como una forma de extorsión. “El reconocimiento fue anunciado una vez finalizado el primer semestre. Nadie conocía previamente esta decisión y, por lo tanto, nadie pudo haber sido condicionado. Los hechos hablan por sí solos”, afirmó.

Cambiar una lógica que desalentó el esfuerzo

La directora regional remarcó que durante años no existieron políticas orientadas a reconocer a quienes sostenían el funcionamiento cotidiano de las escuelas. “Este Gobierno decidió cambiar esa lógica porque entiende que el compromiso también merece ser valorado con acciones concretas”, señaló.

En ese sentido, recordó que esta gestión derogó el Acuerdo 061, impulsado durante las administraciones kirchneristas y ampliamente cuestionado por la comunidad educativa. También destacó la modificación del régimen de promoción que permitía avanzar de año acumulando una importante cantidad de materias pendientes.

“Esas decisiones terminaron debilitando los aprendizajes y transmitiendo el mensaje de que el esfuerzo daba lo mismo. Nosotros estamos recuperando la cultura del mérito, la responsabilidad y la calidad educativa”, expresó.

Una política integral para recuperar la educación en Santa Cruz

Finalmente, Paredes sostuvo que el reconocimiento a los docentes forma parte de una política educativa más amplia que impulsa el Gobierno Provincial para reconstruir el sistema educativo.

En ese marco, destacó la recuperación del diálogo permanente con los gremios docentes mediante paritarias y subcomisiones de trabajo; el avance del Plan de Recuperación Histórica de las Escuelas, con tareas de mantenimiento, refacciones e infraestructura en toda la provincia; y la implementación del Plan Provincial de Fortalecimiento de la Educación Matemática para mejorar los aprendizajes.

“La educación que estamos construyendo tiene un rumbo claro. Reconocer a quienes estuvieron todos los días en el aula es parte de una decisión política que vuelve a poner a los estudiantes y a la educación en el centro de las políticas públicas. Estamos avanzando y seguimos trabajando para revertir años de abandono y desinversión”, concluyó.