SPSE reclamará judicialmente el pago de los daños ocasionados por un accidente que afectó el servicio eléctrico

Un vehículo derribó un poste de media tensión durante la madrugada y provocó la interrupción del suministro en un sector de Río Gallegos. La empresa estatal reparó la infraestructura y anunció que iniciará las acciones legales para recuperar los costos de los daños.

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), a través del Distrito Río Gallegos, informó que iniciará las acciones judiciales correspondientes para reclamar el pago de los daños ocasionados por el conductor de un vehículo que, durante la madrugada de este viernes, colisionó y derribó un poste de energía eléctrica, provocando la interrupción del suministro en un sector de la ciudad.

Accidente y operativo de reparación

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30, en la intersección de las calles Almirante Brown y Masci, donde un vehículo impactó contra una estructura de media tensión.

Como consecuencia del siniestro, se vio afectado el servicio eléctrico en el sector comprendido entre Chiclana y Brown hasta Ramírez, y por Ramírez desde Brown hasta Peñaloza.

Ante esta situación, personal de la Guardia y Redes de Energía intervino de manera inmediata para reemplazar la estructura dañada y reparar el tendido eléctrico. Luego de un intenso operativo, las tareas finalizaron alrededor de las 13:30, restableciendo completamente el suministro en la zona.

SPSE reclamará el costo de los daños

Desde la empresa estatal repudiaron este tipo de hechos por el riesgo que representan para la seguridad de la comunidad y por los perjuicios que ocasionan a la infraestructura eléctrica.

En ese sentido, informaron que se realizó la denuncia correspondiente y que se impulsarán todas las acciones judiciales necesarias para que el responsable afronte los costos derivados de los daños ocasionados, tanto por la reposición de materiales como por el operativo desplegado para restablecer el servicio.

Indicaron además que este tipo de incidentes genera un importante impacto económico para la empresa y afecta la normal prestación de un servicio esencial para la comunidad.

Un antecedente reciente

Desde SPSE recordaron que a principios de este año se registró un hecho de características similares, que también ocasionó importantes daños a la infraestructura eléctrica y afectó el suministro en distintos sectores de la ciudad.

Por ello, reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y evitar maniobras imprudentes que puedan poner en riesgo la vida de las personas, la infraestructura pública y la continuidad de los servicios esenciales.

La empresa reafirmó que continuará aplicando todas las herramientas legales disponibles para que quienes ocasionen daños al patrimonio público respondan por los costos generados y evitar que este tipo de hechos queden impunes