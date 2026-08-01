Caleta Olivia fortalece el plan preventivo con trabajos de contingencia ante las condiciones climáticas

La Municipalidad de Caleta Olivia, continúa desarrollando un amplio operativo preventivo para mitigar el impacto de las condiciones climáticas adversas y garantizar la seguridad de los vecinos en los distintos sectores de la ciudad.

Las tareas se llevan adelante de manera conjunta con todas las Secretarías de la comuna y las áreas operativas vinculadas a Protección Civil, priorizando acciones de contingencia en puntos críticos. El objetivo es anticiparse a posibles inconvenientes derivados de las lluvias y el deshielo, mediante intervenciones que favorezcan el escurrimiento del agua y mejoren la transitabilidad.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Lucas Haidasmachuk, explicó que el trabajo se planifica de forma permanente teniendo en cuenta los pronósticos meteorológicos. «Estamos trabajando articuladamente con las diferentes secretarías, previendo cómo viene el clima durante la semana y tratando de estar presentes antes de que ocurra cada situación. Vamos recorriendo los puntos críticos para dar respuestas de manera anticipada», señaló.

Entre las acciones realizadas, el funcionario destacó la reparación de la bomba del sistema pluvial ubicada en el barrio 26 de junio, una intervención clave para optimizar el desagote de la zona central de la ciudad. Asimismo, indicó que se avanzó con el repaso de caminos, la limpieza de canalizaciones y el encauce de aguas superficiales en distintos sectores, priorizando estas tareas por sobre el reacondicionamiento de calles debido a las condiciones del terreno.

Durante la jornada, los equipos municipales concentraron las labores en los barrios Esperanza y Bontempo, además de los sectores periféricos de la avenida Circunvalación, donde se ejecutan trabajos de canalización para favorecer el escurrimiento del agua y preservar la circulación vehicular y peatonal.

Finalmente, Haidasmachuk valoró el compromiso del personal municipal que continúa desempeñando sus tareas pese a las bajas temperaturas y las inclemencias climáticas. «Es un pedido permanente del intendente Pablo Carrizo trabajar de manera articulada entre todas las áreas para brindar soluciones a los vecinos. También pedimos a la comunidad que circule con precaución, cuide su integridad y acompañe con solidaridad a quienes puedan necesitar ayuda. Desde el Municipio vamos a seguir articulando cada respuesta que sea necesaria», concluyó.