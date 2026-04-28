El Gobierno Provincial inicia la red de agua en el barrio 22 de septiembre con una inversión de $190 MILLONES

Se trata de la primera etapa de un proyecto de 5.000 metros. Esta fase inicial contempla 2.100 metros de cañería que quedarán totalmente empalmados y en funcionamiento, asegurando el suministro directo a las manzanas 648 a la 662.

El Gobierno de la provincia de Santa Cruz, a través de la gestión de Claudio Vidal, continúa priorizando las obras de infraestructura básica que cambian la realidad cotidiana de los vecinos. Este miércoles 29 de abril, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) dará inicio a la primera etapa de extensión de red de agua en el Barrio 22 de Septiembre.

Lo relevante de esta intervención es que, al finalizar esta etapa de 2.100 metros lineales, la red no solo quedará instalada, sino completamente empalmada y con el servicio habilitado. Esto garantiza que las familias del sector cuenten con agua potable de forma inmediata al concluir los trabajos técnicos.

Inversión estratégica con fondos propios

La obra representa una inversión total de $190.000.000, financiados íntegramente con recursos administrativos de SPSE. Este desembolso refleja una administración eficiente de las arcas públicas, permitiendo volcar los fondos del Estado directamente en beneficios para la comunidad sin necesidad de financiamiento externo. El proyecto incluye no solo la compra de materiales, sino también el despliegue de maquinaria pesada y la labor de las cuadrillas especializadas de la empresa.

Precisión Técnica y Alcance Territorial

Esta fase inicial del proyecto contempla la instalación de 2.100 metros lineales de red, focalizándose en un cuadrante estratégico del barrio que comprende las manzanas:

648, 649, 650, 651 y 652.

658, 659, 660, 661 y 662.

Utilizando cañería de PVC de 0,75, el personal operativo de SPSE trabajará para asegurar que el sistema soporte la presión necesaria, optimizando el abastecimiento para 100 familias que pasarán a tener un servicio formal y seguro.

Compromiso con Recursos Propios

La obra se financia íntegramente con fondos administrativos de SPSE, reflejando una administración eficiente de los recursos del Estado Provincial. Además, destaca el despliegue de maquinaria y el trabajo especializado de las cuadrillas de la empresa, quienes tienen la misión de entregar la obra terminada y operativa.

“La instrucción del Gobernador Claudio Vidal es clara: obra que se empieza, obra que se termina y se pone en funcionamiento. En esta etapa entregamos 2.100 metros con servicio real y efectivo, como parte de un plan mayor que llegará a los 5.000 metros totales”, destacaron desde la conducción de Servicios Públicos.

Beneficios Directos e Impacto Real

Con la red empalmada y en servicio, los vecinos del 22 de Septiembre lograrán:

Conexión directa a la red de agua potable.

a la red de agua potable. Mejora en la presión hídrica del sector.

hídrica del sector. Calidad de vida garantizada mediante una gestión estatal presente.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia y SPSE reafirman que la inversión en saneamiento es una prioridad absoluta, transformando los recursos administrativos en bienestar concreto para cada hogar santacruceño.