El Gobierno Provincial inaugura este martes la Sala de Tomografía del hospital de Río Turbio

El Gobierno Provincial, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, continúa fortaleciendo el sistema de salud con un Estado presente, garantizando el acceso equitativo a servicios de calidad y dando respuesta a necesidades prioritarias de la comunidad de la Cuenca Carbonífera.

En tal sentido, mañana, martes 28 de abril a las 14:00, se llevará a cabo el acto oficial de inauguración de la Sala de Tomografía del Hospital Distrital ‘Dr. José Alberto Sánchez’ en Río Turbio. Este acontecimiento marcará un hito histórico para el sistema de salud de la región, ya que permitirá dar respuesta a una demanda de más de diez años.

La nueva sala de tomografía, junto con la instalación del equipo, la obra civil necesaria y su traslado, representa una inversión total cercana a los 520 millones de pesos. Que se pudo realizar gracias a la responsabilidad social empresaria, merced a un acuerdo alcanzado por el gobernador Claudio Vidal y que permitió concretar esta incorporación clave para fortalecer el sistema de salud en la provincia.

Tecnología de vanguardia al servicio de la comunidad

La implementación del nuevo tomógrafo permitirá realizar estudios de alta complejidad sin necesidad de derivar pacientes a otras localidades, evitando traslados extensos, reduciendo tiempos y costos, y minimizando el impacto emocional en las familias.

Un avance que consolida derechos

La ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross, destacó que esta incorporación no solo mejora la capacidad técnica del hospital, sino que consolida un derecho esencial para los habitantes de la región, permitiendo diagnósticos más rápidos y precisos.

El servicio beneficiará a Río Turbio y a localidades cercanas como 28 de Noviembre, Julia Dufour, Rospentek, Turbio Viejo y zonas rurales, fortaleciendo la red sanitaria de la Cuenca Carbonífera.

Datos técnicos del equipo

El tomógrafo, marca Canon ex Toshiba, modelo Alexion 16, fue donado en diciembre de 2024 por la empresa Crown Point.

Durante 2025 se realizaron trabajos de planificación y licitación para la construcción de la sala, adjudicada a la empresa local BIM. La obra se inició en octubre de 2025 y finalizó en enero de 2026. Posteriormente se llevó a cabo la instalación del equipo y la capacitación del personal en marzo de 2026.