El Gobierno Provincial gestiona y financia el traslado del avión para la Escuela Industrial N° 6 de Río Gallegos

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, afrontará los gastos que demande el traslado de la aeronave, entre otras acciones necesarias para garantizar su incorporación al sistema educativo técnico provincial.

La directora provincial de Educación Técnica, Sandra Ortiz, informó que desde el Consejo Provincial de Educación se encuentran en pleno desarrollo las gestiones administrativas y logísticas destinadas a garantizar el traslado de la aeronave. Es importante destacar que el Consejo provincial de educacion recibirá a través de la Escuela Industrial N° 6 , el bien en carácter de depositario.

El traslado de la aeronave Cessna Serie 200, matrícula CP-3487, se realizará desde la provincia de Santa Fé , en cumplimiento del fallo judicial que dispuso su entrega con fines educativos.

En ese sentido, Ortiz destacó que el proceso administrativo se realiza desde el organismo educativo provincial y remarcó que el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz asumirá los costos que demande el traslado del avión, garantizando así su incorporación al sistema de formación técnica.

La política pública del gobernador Claudio Vidal orientada a fortalecer la educación técnica y la formación profesional, brindando a los estudiantes herramientas concretas para su desarrollo e inserción laboral se amplía con estos recursos que generan otras posibilidades en los procesos de enseñanza.

Cabe recordar que la Justicia Federal dispuso la entrega de la aeronave para su utilización en prácticas profesionalizantes de los alumnos, bajo la figura de depositario judicial designado a la institución educativa