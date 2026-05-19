El Gobierno Provincial avanza con la vacunación en los establecimientos educativos

El Ministerio de Salud y Ambiente en conjunto con el Consejo Provincial de Educación (CPE) realizó una nueva jornada de vacunación bajo el programa “La salud va a la Escuela” en la EPP N°38 de Río Gallegos. La iniciativa busca garantizar la cobertura inmunológica de estudiantes, docentes y personal de apoyo en las instituciones públicas en todo el territorio santacruceño.

La subsecretaria de Abordaje Comunitario de la Salud, Estefanía Stricker, presente en la institución, detalló que el programa provincial busca inmunizar a unos 10.000 niños de las cohortes 2015 y 2021 en Santa Cruz. La funcionaria destacó el acompañamiento de las familias y la articulación con el CPE.

Esta estrategia sanitaria se implementa de manera paulatina y sostenida para completar los esquemas obligatorios y proteger a la comunidad frente a brotes internacionales.

Protegiendo a las cohortes y a la comunidad educativa

El foco de la campaña está puesto en las cohortes 2015 y 2021, abarcando a menores de entre 4 y 11 años. Stricker precisó el alcance de las dosis: “Para la cohorte 2015, el esquema regular implica tener una dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano, la triple bacteriana celular para difteria, tétanos y tos convulsa, y su refuerzo contra el meningococo”.

Asimismo, remarcó que el despliegue no se limita a los alumnos, sino que incluye a los adultos que integran la vida institucional. “Para docentes vamos a hacer vacunación antigripal como personal estratégico por la exposición. También vamos a completar sus esquemas de vacunación según la vacunación del adulto con difteria, tétanos, doble o triple viral, hepatitis B, hepatitis A según corresponda, y neumococo por factores de riesgo”, explicó.

Prevención activa ante el contexto epidemiológico global

La urgencia de mantener las coberturas altas se vincula de manera directa con la situación sanitaria internacional, especialmente ante la proximidad de eventos masivos. La funcionaria alertó sobre el riesgo real de la baja inmunización en la población local.

“Las coberturas bajas de vacunación hacen que estemos expuestos y susceptibles a brotes y a contraer la enfermedad en su estado de virulencia. Nos exponemos a una amplia gama de complicaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida o dejar secuelas permanentes, como en el caso de no tener el refuerzo contra polio en la cohorte 2021”, advirtió Stricker.

En este sentido, la especialista contextualizó la medida frente a la realidad del continente: “Tenemos un mundial que se nos viene entre el 10 y el 11 de junio. Hay un brote sostenido en México con más de 17.000 casos confirmados de sarampión, en Estados Unidos también, y el resto de los países de la región de las Américas están reportando brotes activos. Si no tenemos nuestros esquemas al día, vamos a contraer la enfermedad”.

Compromiso y continuidad del servicio técnico

Desde la cartera de salud insistieron en que el calendario no se interrumpe bajo ninguna circunstancia operativa en los establecimientos. Los padres reciben la citación y el asesoramiento de los profesionales en cada visita.

La funcionaria concluyó agradeciendo la responsabilidad familiar y la sinergia con el área educativa para asegurar el acceso al derecho a la salud. “Agradecemos el compromiso de los papás y el trabajo en conjunto con el Consejo Provincial de Educación para que esta estrategia se garantice. Lo que hay que dejar en claro es que la vacunación no se aplaza ni se reprograma”, finalizó, instando a la comunidad a acercarse y vacunarse.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.