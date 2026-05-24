El Gobierno impulsa infraestructura y servicios esenciales en Cañadón Seco y Lago Posadas

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) llevó adelante obras estructurales y esenciales para el bienestar de las localidades de la provincia.

En ese sentido, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) optimizó el sistema de iluminación en la Plazoleta “Pueblos Originarios” y avanzó con el saneamiento de la usina y la red cloacal, garantizando mayor seguridad y eficiencia para los vecinos.

Trabajo coordinado en Cañadón Seco

En el marco del plan de mejoras continuas que lleva adelante la empresa provincial, el equipo técnico de SPSE concretó una importante obra de mantenimiento y optimización del alumbrado público en la Plazoleta “Pueblos Originarios” y sus sectores adyacentes de la localidad.

Las tareas se desarrollaron de manera coordinada con la comuna de Cañadón Seco, la cual realizó un valioso aporte de materiales e insumos necesarios para la ejecución de los trabajos. Esta labor conjunta permitió dar una respuesta rápida y efectiva a una zona que presentaba serias deficiencias en iluminación, garantizando ahora un espacio público más seguro e integrado.

Cooperación institucional y mayor seguridad vial

Tras finalizar las maniobras operativas, quedaron un total de 10 luminarias en perfecto funcionamiento, lo que transforma por completo la visibilidad nocturna de este punto estratégico de la localidad.

Desde el distrito se destacó el impacto positivo, señalando que la falta de luz en este sector representaba un inconveniente de larga data para las familias y conductores que transitan a diario. Gracias al esfuerzo articulado, el problema quedó completamente solucionado.

Con estas acciones, SPSE reafirma su compromiso de continuar trabajando en cada localidad de la provincia para garantizar la eficiencia de los servicios esenciales y el bienestar de los santacruceños.

Planificación y diagnóstico técnico en Lago Posadas

Por otra parte, en la localidad de Lago Posadas, la empresa estatal avanza firmemente con el saneamiento integral de la usina y la optimización de la red cloacal. Tras una serie de estudios técnicos y gestiones articuladas, el personal operativo concretó tareas de limpieza y mantenimiento para mejorar la infraestructura local. La concreción de este plan de contingencia es el resultado de un exhaustivo estudio previo en la usina.

Este diagnóstico permitió determinar los puntos críticos a intervenir para optimizar el espacio y asegurar un entorno de trabajo seguro y eficiente. Las tareas de saneamiento y reordenamiento de la planta se ejecutaron con éxito luego de intensas gestiones administrativas y logísticas.

Optimización del sistema cloacal

En paralelo, los equipos de trabajo desplegaron un operativo de limpieza y mantenimiento en la red de cloacas de la comisión de fomento.

Estas maniobras preventivas y correctivas buscan evitar obstrucciones, garantizar la correcta circulación de los efluentes y mejorar la calidad de vida ambiental de toda la comunidad de Lago Posadas.