El Gobierno de Santa Cruz impulsa la instalación de gas natural para fortalecer la economía familiar

En el marco de un plan de urbanización planificada impulsada por el gobierno de Claudio Vidal, el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, y el presidente de Distrigas S.A., Juan Carlos Berasaluce, llevaron adelante la inspección de nuevas conexiones domiciliarias en el Anexo del Barrio San Benito de Río Gallegos.

El Ejecutivo Provincial, a través de sus organismos, articula la asistencia técnica y social para garantizar que los servicios básicos lleguen de forma efectiva a las familias de la zona, fortaleciendo la infraestructura y el desarrollo de emprendimientos locales.

La supervisión de estas obras en la jurisdicción del Anexo del San Benito buscó verificar la correcta puesta a punto de un servicio esencial que impacta directamente en la economía de los hogares.

Planificación y presencia territorial en el San Benito

La jornada de inspección permitió constatar el avance del programa que asiste a familias que contaban con la red frente a sus viviendas, pero carecían de la conexión interna. En esta jurisdicción, la labor del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración es clave para agilizar los trámites de los vecinos que dependen de este insumo para sus actividades cotidianas y laborales.

“Nosotros nos queremos mostrar como un Estado organizado, que planifica; la importancia es que la vecina señaló que el trámite fue muy rápido y fácil para su hogar”, destacó Sebastián Georgion durante la recorrida.

Además, el ministro remarcó que la presencia en el barrio San Benito es parte de una política de regularización de servicios: “Ayer tuvimos entregas de terrenos con servicios para no pasar estas cuestiones de falta de planificación; el Estado tiene que estar presente en este tipo de cosas”.

El gas como motor de la economía familiar

El impacto de estas inspecciones en el San Benito trasciende el confort térmico, ya que habilita a muchos vecinos a formalizar sus emprendimientos productivos desde el hogar. María Agüero, vecina y jefa de hogar que reside hace 11 años en el sector, relató la transformación que significa dejar atrás el uso de garrafas y calefactores eléctricos para su numerosa familia.

“Estoy muy feliz, muy contenta; hemos pasado muchas cosas, mucho frío con mis hijos y ahora va a ser muy distinto porque voy a poder tener un ingreso vendiendo bizcochuelos”, expresó emocionada la beneficiaria. Agüero, quien sostiene sola su hogar con cinco menores a cargo, destacó la celeridad del personal técnico: “Agradecerles a todos los chicos que han trabajado; antes cocinaba con garrafa y ahora esto va a ser una colaboración necesaria e importante para mantener a mi familia”.

Infraestructura estratégica y anillado de redes

Desde Distrigas, la prioridad técnica se enfoca en resolver los cuellos de botella que permitan ampliar el servicio a más manzanas del sector. Berasaluce explicó que la inspección en el Anexo es un paso necesario para garantizar la seguridad de las instalaciones y avanzar hacia las próximas etapas de licitación en los barrios aledaños.

“Ya estamos trabajando en la conexión del barrio Chimen Aike con el 22 de Septiembre; nos falta hacer el cruce de ruta que está a punto de licitarse en los próximos días”, adelantó el presidente de Distrigas. El funcionario estimó que, tras completar estas obras de infraestructura mayor, antes del mes de junio se podría iniciar con la conexión de la red domiciliaria en los sectores que hoy aguardan el suministro: “Es una solución que da el gobierno de la provincia; colaboramos con la puesta a punto y ayuda con respecto a las instalaciones domiciliarias”.