El Gobierno de Santa Cruz firmó el inicio de obra para construir 10 pozos de agua en Perito Moreno y Las Heras

El Gobierno Provincial, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), formalizó el acta de inicio junto a la empresa AMIEN S.R.L. Los trabajos fortalecerán el suministro de agua potable en la zona norte santacruceña.

En el marco de las políticas de saneamiento y mejora de servicios básicos impulsadas por el Gobierno de la provincia de Santa Cruz, el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo, encabezó la firma del Acta de Inicio de dos obras estratégicas que transformarán el abastecimiento de agua en las localidades de Perito Moreno y Las Heras.

La rúbrica, realizada junto a representantes de la empresa AMIEN S.R.L., da comienzo formal a las tareas contempladas en las licitaciones públicas N° 22/SPSE/25 y N° 28/SPSE/25. Estos proyectos se centran en la captación de agua subterránea para dar respuesta a la creciente demanda de la población.

Detalles de las perforaciones y plazos técnicos

Las obras adjudicadas implican una inversión integral en infraestructura hídrica:

Perito Moreno (Licitación N° 22/SPSE/25): Construcción de 5 pozos de agua destinados a la “Zona 1000 Lotes”, buscando reforzar el suministro en el Barrio Industrial.

(Licitación N° 22/SPSE/25): Construcción de 5 pozos de agua destinados a la “Zona 1000 Lotes”, buscando reforzar el suministro en el Barrio Industrial. Las Heras (Licitación N° 28/SPSE/25): Ejecución de 5 pozos de agua en la “Zona Río Deseado” para incrementar la capacidad de captación del distrito.

El proceso técnico incluye desde la localización precisa mediante estudios hidrogeológicos, la perforación y provisión de materiales, hasta la instalación de equipamiento electromecánico. El objetivo final es la entrega de las unidades en condiciones operativas, garantizando un servicio eficiente para los usuarios de la zona norte.

Transparencia en la gestión y licitaciones

El inicio de estas obras es el resultado de un proceso que comenzó en enero de 2026 con la apertura de sobres, donde diversas empresas presentaron sus propuestas. Tras el análisis técnico exhaustivo realizado por el personal de SPSE, se procedió a la adjudicación y firma actual.

Desde la empresa estatal se destacó que estas acciones forman parte de un plan de gestión transparente liderado por el gobernador Claudio Vidal, orientado a reactivar obras fundamentales.