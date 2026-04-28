El Gobierno de Santa Cruz dispuso la desvinculación de una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social

El Gobierno de Santa Cruz comunica que, en el día de la fecha, se dispuso la desvinculación inmediata y definitiva de una directora que cumplía funciones en el Centro Integral Comunitario del Carmen, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e integración, en la ciudad de Río Gallegos.

La medida fue adoptada de manera preventiva tras tomar conocimiento de un procedimiento judicial llevado adelante en su domicilio particular, en el marco de una investigación federal denominada “Aliados por la Infancia VI”.

Desde el Gobierno Provincial se indicó que, frente a situaciones de esta naturaleza de público conocimiento se actuó con rapidez y responsabilidad, priorizando el resguardo institucional y la confianza de la comunidad en los espacios públicos.

El Ejecutivo Provincial acompaña el accionar de la Justicia y mantiene una postura institucional frente a este tipo de situaciones.