El Gobierno de Santa Cruz consolida la modernización del Estado con un nuevo sistema para proveedores

En línea con la política de modernización impulsada por el gobernador Claudio Vidal, el Gobierno Provincial continúa fortaleciendo la integración de sistemas y la transparencia administrativa para optimizar la gestión pública .

El Director Ejecutivo de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), Christian Andrés Brizic; el secretario de Estado de Modernización e Innovación Tecnológica, Jorge Andrés Porto; y el Subsecretario de Compras y Contrataciones Públicas, Pablo Eduardo Farfán, suscribieron un acuerdo de colaboración para la implementación de un nomenclador de actividades unificado en el Registro Único de Proveedores del Estado Provincial (RUPEP).

Fortalecimiento de la transparencia y los procesos

El acuerdo permitirá mejorar la calidad de la información, fortalecer la transparencia y optimizar los procesos de contratación pública, garantizando criterios homogéneos en la identificación y validación de las actividades económicas de los proveedores del Estado.

Integración de sistemas para una gestión más eficiente

La integración de sistemas y el trabajo articulado entre organismos contribuyen a simplificar la gestión administrativa, impactando directamente en mejores servicios para la ciudadanía y en una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Un Estado más ágil, moderno y cercano

Esta iniciativa se enmarca en la decisión del Gobierno Provincial de continuar impulsando políticas públicas orientadas a la modernización del Estado, la innovación tecnológica y la mejora continua de la gestión, consolidando un modelo de administración más ágil, transparente y cercano a las necesidades de la comunidad.