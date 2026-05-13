El Gobierno abre las inscripciones para el Boleto Estudiantil Universitario de invierno

En el marco de las políticas de acompañamiento impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, la Subsecretaría de Transporte, implementa el boleto estudiantil universitario, una herramienta que permite a los estudiantes santacruceños que residen fuera de la provincia volver a sus hogares durante el receso de invierno, con un subsidio del 70 % del valor del pasaje.

El beneficio alcanza a quienes cursan estudios universitarios en Buenos Aires y Córdoba, y los pasajes son gestionados mediante la empresa Marga Taqsa.

El circuito contempla la salida del colectivo desde Río Gallegos hacia Buenos Aires y Córdoba el día 11 de julio, con el retorno de los alumnos a Santa Cruz el día 13 de julio. Asimismo, el regreso de los alumnos a sus ciudades de estudio desde la capital provincial, se encuentra programado para el día 31 de julio de 2026, asegurando que los jóvenes puedan volver a sus hogares durante el receso invernal, retomando luego su formación académica.

Inscripción y requisitos

La plataforma queda formalmente habilitada el día 13 de mayo y la inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial transporte.santacruz.gob.ar, seleccionando el formulario azul (70%). Allí, los estudiantes deben completar el registro con sus datos personales y académicos.

Una vez aprobado el beneficio, la confirmación será enviada vía correo electrónico y posteriormente la empresa prestataria se comunicará para coordinar la emisión de los pasajes.

La inscripción estará disponible las 24 horas, de lunes a domingo, y requerirá adjuntar:

Copia del DNI (frente y dorso)

Certificado de alumno/a regular universitario vigente

Los canales de consulta habilitados son:

bestudiantil5@gmail.com

estudiantes@minpro.gob.ar

Celular oficial Marga Taqsa: 2966 350582 (WhatsApp)

Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, destacaron que este programa forma parte de las políticas públicas impulsadas para acompañar la trayectoria educativa de estudiantes santacruceños, fortaleciendo herramientas que permitan garantizar igualdad de oportunidades y acompañamiento a quienes se encuentran cursando estudios superiores fuera de la provincia.