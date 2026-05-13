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El Gobierno abre las inscripciones para el Boleto Estudiantil Universitario de invierno

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En el marco de las políticas de acompañamiento impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, la Subsecretaría de Transporte, implementa el boleto estudiantil universitario, una herramienta que permite a los estudiantes santacruceños que residen fuera de la provincia volver a sus hogares durante el receso de invierno, con un subsidio del 70 % del valor del pasaje.

El beneficio alcanza a quienes cursan estudios universitarios en Buenos Aires y Córdoba, y los pasajes son gestionados mediante la empresa Marga Taqsa.

El circuito contempla la salida del colectivo desde Río Gallegos hacia Buenos Aires y Córdoba el día 11 de julio, con el retorno de los alumnos a Santa Cruz el día 13 de julio. Asimismo, el regreso de los alumnos a sus ciudades de estudio desde la capital provincial, se encuentra programado para el día 31 de julio de 2026, asegurando que los jóvenes puedan volver a sus hogares durante el receso invernal, retomando luego su formación académica.

Inscripción y requisitos

La plataforma queda formalmente habilitada el día 13 de mayo y la inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial transporte.santacruz.gob.ar, seleccionando el formulario azul (70%). Allí, los estudiantes deben completar el registro con sus datos personales y académicos.

Una vez aprobado el beneficio, la confirmación será enviada vía correo electrónico y posteriormente la empresa prestataria se comunicará para coordinar la emisión de los pasajes.

La inscripción estará disponible las 24 horas, de lunes a domingo, y requerirá adjuntar:

  • Copia del DNI (frente y dorso)
  • Certificado de alumno/a regular universitario vigente

Los canales de consulta habilitados son:

  • bestudiantil5@gmail.com
  • estudiantes@minpro.gob.ar
  • Celular oficial Marga Taqsa: 2966 350582 (WhatsApp)

Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, destacaron que este programa forma parte de las políticas públicas impulsadas para acompañar la trayectoria educativa de estudiantes santacruceños, fortaleciendo herramientas que permitan garantizar igualdad de oportunidades y acompañamiento a quienes se encuentran cursando estudios superiores fuera de la provincia.

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