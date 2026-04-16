El Concejo respaldó una iniciativa para crear el Día del Docente Jubilado en Santa Cruz

Durante la sesión del jueves pasado, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución en apoyo a una iniciativa provincial impulsada por A.Do.P.C.O y presentada por el diputado Pedro Muñoz.

La propuesta busca fijar el 28 de marzo como fecha conmemorativa.El jueves pasado, el Concejo Deliberante de Caleta Olivia aprobó un proyecto de resolución en el que expresó su apoyo a una iniciativa provincial que busca crear el Día del Docente Jubilado en Santa Cruz.

La propuesta está impulsada por A.Do.P.C.O y fue presentada en la Cámara de Diputados por Pedro Muñoz, actual diputado provincial y exprofesor en la ciudad de Caleta Olivia.

En ese marco, los concejales respaldaron la iniciativa, que propone fijar el 28 de marzo como fecha para reconocer a las y los docentes jubilados de la provincia.“Este es un compromiso asumido en el último aniversario de A.Do.P.C.O,”, expresó el concejal Carlos Aparicio durante el tratamiento del proyecto.

También, el concejal Aparicio destacó el rol de la Asociación de Docentes Pasivos de Caleta Olivia (A.Do.P.C.O): “Ha cumplido un rol fundamental en la contención, representación y promoción de los derechos de los jubilados”.

Además, mencionó la situación actual del sector y sostuvo que “las y los jubilados enfrentan dificultades económicas y sociales, por lo que es necesario fortalecer políticas públicas y acciones simbólicas que reconozcan su importancia”.