El Club Social y Deportivo Petrolero celebra el acompañamiento del Gobierno para fortalecer el deporte en Caleta Olivia

Referente del club social y deportivo Petrolero,

Daniel Calvo destacó el crecimiento institucional del club y celebró el acompañamiento del Gobierno provincial l y del Municipio para concretar una obra largamente esperada por la comunidad deportiva.

LU14 Radio Provincia de Santa Cruz dialogó con el histórico referente del Club Social y Deportivo Petrolero, Daniel Calvo, quien expresó su emoción por la próxima inauguración de la nueva cancha de césped sintético para la institución, una obra impulsada junto al gobernador de Claudio Vidal y el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo.

En el marco del Día del Dirigente Deportivo, Calvo remarcó la importancia de esta iniciativa para el crecimiento del club y para toda la comunidad deportiva de la ciudad del Gorosito.

Una obra que beneficiará a cientos de jugadores

El referente deportivo explicó que la nueva cancha permitirá ampliar los espacios destinados a la práctica deportiva y brindará mayores oportunidades para las distintas categorías que participan en la Liga de los Barrios. “Más de 18 equipos podrán jugar cada fin de semana en esta cancha, lo que representa una enorme alegría para jugadores, dirigentes y todas las personas que trabajan para fortalecer el deporte en la ciudad”, sostuvo.

Asimismo, destacó la participación de las categorías de veteranos, senior, máster, supermáster, maxi y supermaxi, además de los equipos que representan a la institución en diferentes competencias locales.

Una historia ligada al deporte y la comunidad

Durante la entrevista, Daniel Calvo repasó los orígenes del club y recordó que la institución comenzó su actividad deportiva en 1986 participando en los torneos de la Liga de los Barrios. Posteriormente, en 2008, el club obtuvo su personería jurídica, hecho que permitió su incorporación a la Liga Norte afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino, donde llegó a competir con cinco categorías y consiguió dos campeonatos antes de retirarse en 2017 por razones económicas.

“Luego nos enfocamos plenamente en la Liga de los Barrios, donde seguimos participando hasta la actualidad en todas las categorías”, explicó.

Actualmente, el club cuenta con más de 200 jugadores inscriptos y también posee un equipo que participa en la Asociación de Fútbol de Salón (AFUSA), entidad que organiza torneos competitivos en distintas regiones del país, especialmente en Santa Cruz.

El valor de la pertenencia y el esfuerzo colectivo

Calvo resaltó que gran parte de los jugadores que hoy integran las categorías de maxi máster superan los 60 años y forman parte de la historia viva del club. “Muchos de nosotros comenzamos jugando en la categoría principal y seguimos ligados a la institución. Eso demuestra el sentido de pertenencia que existe y el compromiso de las familias que colaboran permanentemente con cada actividad”, señaló.

En ese sentido, valoró el trabajo comunitario y el esfuerzo de vecinos y vecinas que, desde hace años, contribuyen al crecimiento de la institución.

Infraestructura construida con trabajo y compromiso

Además de la futura cancha de césped sintético, el dirigente enumeró las obras realizadas por el club gracias al esfuerzo de sus socios y colaboradores. Actualmente, la institución cuenta con un SUM de 256 metros cuadrados, cocina, baños y salones de 5×5 metros, además de una vivienda para el cuidador de aproximadamente 48 metros cuadrados, actualmente en construcción.

“Todo esto es fruto del trabajo constante y del aporte de cada socio que colabora para mejorar y mantener nuestras instalaciones”, afirmó.

“Los hombres pasan y las instituciones quedan”

Para finalizar, Daniel Calvo destacó la importancia de la organización interna y del trabajo de la comisión directiva junto a los referentes de cada categoría. “Los hombres pasan y las instituciones quedan. Hoy nos toca estar al frente, pero todo lo construido permanecerá en la memoria del pueblo de Caleta Olivia”, expresó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento del gobernador Claudio Vidal y del intendente Pablo Carrizo por el apoyo brindado al desarrollo deportivo y comunitario del club.