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El Centro de Información Turística y el Mercado del Atlántico festejan su primer año en Caleta Olivia

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La Municipalidad de Río Gallegos invita a la comunidad caletense a participar del 1° Aniversario del Centro de Información Turística y Mercado del Atlántico, un espacio que se consolidó como punto de encuentro para vecinos, visitantes y emprendedores del norte santacruceño. La celebración se realizará este miércoles, a partir de las 15 horas, en Avenida San Martín 76 de Caleta Olivia.

La propuesta incluirá distintas actividades recreativas, culturales y turísticas pensadas para toda la familia. Entre los principales atractivos se destaca la experiencia de realidad virtual “Pisar Malvinas”, que permitirá recorrer las Islas Malvinas a través de tecnología interactiva.


Además, la jornada contará con espacios de degustación a cargo de emprendedores locales, música en vivo, juegos, sorteos y un torneo de metegol, generando un ámbito de encuentro y participación comunitaria. También se realizará la presentación oficial del álbum “La Scaloneta Santacruceña”, una iniciativa que busca poner en valor el deporte y la identidad provincial.


Por su parte, el Mercado del Atlántico tendrá una enorme oferta de productos de emprendedores de toda la Provincia a precios accesibles. El acto central contará con la presencia de autoridades riogalleguenses y de distintas localidades santacruceñas, y se espera que una gran cantidad de personas se sumen a esta gran celebración.

El Centro de Información Turística y el Mercado del Atlántico fue inaugurado en mayo de 2025 con la intención de dar a conocer los atractivos turísticos de la capital santacruceña a un público masivo en una ciudad estratégica como es Caleta Olivia. Además, este espacio se pensó como motor del desarrollo económico y del fortalecimiento de la identidad regional, al ofrecer productos de emprendedores de toda la provincia y generar nuevos canales comerciales.
Durante el último año, el lugar también desarrolló actividades sociales de gran interés para la comunidad caletense.

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