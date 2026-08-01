El CAP recuerda cómo planificar la suplementación de emergencia durante las contingencias climáticas

El Consejo Agrario Provincial comparte recomendaciones para optimizar el manejo de la suplementación durante las emergencias climáticas y contribuir a reducir la pérdida de animales en los establecimientos ganaderos.

La suplementación de emergencia constituye una herramienta fundamental cuando las condiciones climáticas limitan el acceso al forraje. Su correcta planificación permite sostener el estado nutricional de los animales durante los períodos críticos y reducir el impacto sobre la producción.

Cuando los recursos disponibles sean limitados, el Consejo Agrario Provincial recomienda establecer un orden de prioridad para la suplementación:

* Ovejas de primera categoría preñadas (melliceras y simples).

* Ovejas de segunda categoría preñadas.

* Borregas destinadas a reposición.

* Ovejas refugo.

* Luego, el resto de las categorías ovinas.

Entre las principales recomendaciones técnicas, el CAP destaca

* Utilizar suplementos fibrosos, como heno de alfalfa o pellet de alfalfa, con o sin maíz.

* Cuando exista disponibilidad, optar por alimentos balanceados formulados específicamente para emergencias climáticas y con adecuado contenido de fibra.

* Mantener la suplementación mientras persistan las condiciones climáticas adversas o hasta recuperar la disponibilidad de forraje.

* Suministrar el alimento entre dos y tres veces por semana, con ajustes según la categoría de los animales, su estado corporal y las características de cada establecimiento.

* Garantizar el acceso permanente a agua de bebida y evitar que permanezca congelada.

* Realizar repuntes para acercar los animales a los sectores de alimentación y facilitar el consumo.

Como referencia general, el consumo mínimo recomendado ronda el 1 % del peso vivo, equivalente aproximadamente a 400 gramos diarios por ovino y 3 a 4 kilogramos diarios por bovino, valores que deberán ajustarse de acuerdo con la categoría, la condición corporal y la disponibilidad de forraje en cada establecimiento.

La planificación anticipada y la aplicación de estas medidas permiten fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos ganaderos frente a las contingencias climáticas propias del invierno patagónico.

Fuente: Plan de emergencia climática por nevadas. Listado de recomendaciones, elaborado por el médico veterinario Pablo Stürzenbaum, y por el Instituto de Promoción Ganadera (IPG).