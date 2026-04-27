El Calafate regulariza aportes a la obra social provincial: acuerdo clave para fortalecer la Caja de Servicios Sociales

El Gobierno de Santa Cruz y el Municipio avanzan en una medida concreta para ordenar el sistema y garantizar prestaciones.

En un paso firme hacia el fortalecimiento del sistema sanitario provincial, el jefe de Gabinete Pedro Luxen y el intendente de El Calafate, Javier Belloni, firmaron un acuerdo que establece el inicio del pago regular de aportes mensuales por parte del Municipio a la Caja de Servicios Sociales.

La medida se inscribe en una estrategia de ordenamiento y sostenibilidad de la obra social provincial, orientada a garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones para trabajadores y trabajadoras del sector público.

El convenio representa un avance concreto en la articulación entre Provincia y Municipio, y apunta a consolidar un esquema de cumplimiento que impacte de manera directa en el funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de acuerdos resultan fundamentales para fortalecer el sistema en su conjunto, asegurar el financiamiento y brindar previsibilidad a la cobertura de salud. En ese sentido, remarcaron la importancia de avanzar en compromisos institucionales que prioricen el bienestar de los afiliados.

Con esta firma, El Calafate se suma a las acciones de regularización de la obra social, impulsadas por el Gobierno en distintos puntos de la provincia, en línea con una política que busca .ordenar las cuentas y sostener un servicio esencial para la comunidad

Deudas mutuas

Cabe señalar, que, además también se acordó en avanzar en un esquema de compensación de deudas entre Provincia y Municipio.

Esto servirá para determinar las acreencias mutuas que estarán comprendidas en este esquema de compensación.