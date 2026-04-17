El Gobierno de Santa Cruz, en línea con las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, fortalece el rol de la escuela como espacio de cuidado, inclusión y garantía de derechos en todo el territorio provincial.

El Consejo Provincial de Educación, presentó la guía “Escuelas que Acompañan en Comunidad”, una herramienta institucional que consolida una política educativa centrada en el cuidado integral de las infancias y adolescencias en el ámbito escolar.

El acto fue encabezado por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, quien destacó el carácter estratégico del Acuerdo 717/2025, señalando que “no hay aprendizaje posible sin cuidado, ni trayectorias escolares sostenidas sin condiciones que garanticen derechos”. Acompañaron en la ocasión, la ministra de Gobierno de la provincia, María Belén Elmiger, el ministro de Desarrollo Social y Equidad, Sebastián Georgión y autoridades.

La guía se presenta como un instrumento de política pública que organiza la intervención escolar frente a situaciones complejas, brindando criterios comunes, respaldo normativo y orientaciones claras para la acción en todas las instituciones educativas de la provincia.

En este sentido, la iniciativa reafirma el rol del Estado como garante de derechos, posicionando a la escuela no solo como un espacio de enseñanza, sino también como un ámbito de contención, escucha activa y acompañamiento integral.

Una política construida de manera colectiva

Uno de los ejes centrales del documento es su proceso de elaboración, desarrollado a partir del trabajo articulado entre distintos organismos del Estado provincial.

Participaron el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, el Ministerio de Salud y Ambiente, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobierno y el Poder Judicial, consolidando una lógica de trabajo basada en la corresponsabilidad y la intervención integral.

Este enfoque intersectorial permitió ordenar procedimientos, fortalecer la articulación institucional y consolidar una herramienta común para abordar situaciones de vulneración de derechos.

Herramientas concretas para la intervención

El documento organiza su contenido en cinco capítulos que abordan de manera integral las problemáticas que atraviesan las comunidades educativas.

Entre sus principales ejes, se destacan las orientaciones para actuar ante situaciones de violencia escolar, la detección y acompañamiento de vulneraciones de derechos, estrategias de cuidado de la salud mental, abordajes ante situaciones de crisis y lineamientos para el tratamiento de consumos problemáticos.

A través de hojas de ruta específicas, la guía brinda herramientas operativas claras que permiten a las instituciones intervenir con previsibilidad, responsabilidad y coherencia, evitando la improvisación y fortaleciendo el trabajo pedagógico.

Asimismo, incorpora anexos con modelos de registro, actas y circuitos de intervención que facilitan la articulación con organismos del sistema de protección.

Alcance provincial y enfoque de equidad

El Acuerdo 717/2025 establece su aplicación obligatoria en la totalidad del sistema educativo provincial, tanto en instituciones de gestión estatal como privada, abarcando todos los niveles y modalidades.

Su implementación impacta en 361 establecimientos educativos, alcanzando a más de 15.000 docentes y equipos institucionales, y beneficiando a más de 97.000 estudiantes en toda la provincia.

Este alcance universal garantiza que cada estudiante acceda a entornos escolares seguros, inclusivos y acompañados por un Estado presente, consolidando una política educativa con fuerte impronta de equidad.

Una escuela que cuida, un Estado presente

La guía “Escuelas que Acompañan en Comunidad” representa una definición política que ubica al cuidado en el centro de la educación, entendiendo que enseñar también implica acompañar, escuchar e intervenir para sostener las trayectorias escolares.