Educación fortalece la alfabetización en Caleta Olivia con nuevas jornadas y entrega de recursos

En el marco del Plan Provincial de Alfabetización, el Consejo Provincial de Educación llevó adelante nuevas jornadas alfabetizadoras en las Escuelas Provinciales Primarias N° 57 y N° 65 de Caleta Olivia, donde se concretó la entrega de tablets y material bibliográfico, articuladas con propuestas pedagógicas destinadas a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Trabajo territorial y acompañamiento pedagógico

La actividad contó con la participación de la referente territorial de Alfabetización de Escuelas Alfa en Red, Liliana Buryaile; la directora provincial de Educación Primaria, Karina Giménez; y la directora general regional de Educación Zona Norte, Magdalena Paredes, junto a equipos directivos y docentes.

Durante la jornada se desarrollaron actividades con estudiantes, con foco en el fortalecimiento de la lectura y la escritura desde los primeros años, promoviendo mejores resultados en las trayectorias escolares.

Herramientas para mejorar los aprendizajes

La vicedirectora de la Escuela Provincial Primaria N° 65 “Mar Argentino”, Elena Quintero, destacó la importancia de estas instancias y la incorporación de recursos tecnológicos:

“Recibimos tablets destinadas a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas herramientas nos permiten continuar promoviendo la lectura y la escritura y mejorar los resultados educativos de los estudiantes”, expresó.

Asimismo, remarcó que la institución forma parte de las Escuelas Alfa, lo que refuerza el trabajo sostenido en alfabetización inicial.

Participación activa y compromiso institucional

Por su parte, el equipo directivo de la Escuela Provincial Primaria N° 57 valoró la implementación de actividades de alfabetización plena con estudiantes de tercer grado, en el marco de una propuesta acompañada por el equipo regional.

En ese sentido, destacaron el entusiasmo de los alumnos y la importancia de los materiales recibidos, tanto textos como dispositivos tecnológicos, que fortalecen las prácticas pedagógicas en el aula.

Continuidad de las políticas educativas

De esta manera, la cartera educativa avanza en una primera etapa de distribución de recursos didácticos, con el objetivo de consolidar los procesos de enseñanza y aprendizaje en toda la provincia.

Además, se prevé la continuidad de estas acciones mediante nuevas instancias de acompañamiento territorial y entrega de materiales, reafirmando el compromiso con una educación de calidad, inclusiva y con igualdad de oportunidades para todos los estudiantes santacruceños.