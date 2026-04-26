Educación entregó nuevos equipos de calefacción en el Jardín n°57 de Caleta Olivia

El Gobierno de Santa Cruz continúa con la ejecución del Plan Provincial de Mantenimiento Correctivo y Preventivo. En esta oportunidad, se concretaron acciones orientadas a fortalecer la infraestructura del Jardín de Infantes N°57 de la localidad de Caleta Olivia, con el fin de garantizar condiciones óptimas para los niños, niñas y el personal docente.

En ese marco, El Consejo Provincial de Educación (CPE), realizó la entrega de nuevos equipos de calefacción al equipo directivo del Jardín de Infantes N°57 “Cumelén”. Acompañó la jornada la directora general Regional de Educación Zona Norte, Magdalena Paredes, quien destacó que esta provisión busca dar respuesta a las necesidades de las comunidades educativas, asegurando ambientes adecuados y evitando interrupciones en el ciclo lectivo.

Soluciones edilicias concretas

Estas entregas se inscriben en una política de inversión sostenida para transformar la realidad edilicia de las escuelas. El objetivo es brindar soluciones concretas priorizando los sistemas críticos que resultan esenciales para el normal desarrollo de las actividades pedagógicas en toda la provincia.

Finalmente, se recordó que el Plan de Mantenimiento continúa desplegándose de manera progresiva en otras instituciones de Santa Cruz, ratificando el compromiso de acompañar a las comunidades educativas con recursos y presencia territorial permanente.