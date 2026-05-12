Dos niñas serán derivadas a Buenos Aires tras la explosión en Perito Moreno

Dos niñas serán derivadas al Hospital Garrahan para continuar tratamiento especializado. El resto de los pacientes permanece estable y bajo monitoreo permanente de los equipos de salud.

El Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz emitió este martes un nuevo parte médico oficial, sobre el estado de salud de las personas hospitalizadas, tras la explosión ocurrida en la localidad de Perito Moreno.

Desde la cartera sanitaria provincial informaron que todos los pacientes continúan bajo seguimiento y control médico, con evolución acorde al cuadro clínico actual, manteniéndose las medidas terapéuticas indicadas y el monitoreo permanente por parte de los equipos de salud.

Asimismo, se detalló que las pacientes de 11 y 9 años internadas en el Hospital Zonal de Caleta Olivia serán derivadas durante la jornada al Hospital Garrahan, para continuar con el tratamiento especializado de lesiones en la piel. Ambas se encuentran hemodinámicamente estables, y con parámetros clínicos dentro de los rangos esperados.

En tanto, los niños internados en sala general del Hospital de Caleta Olivia, y la paciente alojada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Las Heras permanecen estables, bajo evaluación interdisciplinaria y con estudios complementarios de acuerdo con su evolución clínica.

Finalmente, el Ministerio de Salud y Ambiente indicó que se informará oportunamente cualquier modificación relevante en el estado de salud de los pacientes.