Doble logro nacional: jóvenes bailarines clasificaron al Mundial de artes escénicas en Italia

Benjamín Chacoma y Maite Fernández se destacaron en la Performer Cup nacional, lograron subir al podio y fueron convocados a la Selección Argentina. Ahora buscan apoyo para afrontar los costos del viaje internacional.

El pasado fin de semana, estudiantes de la Escuela El Polvaredal participaron en la instancia nacional de la Performer Cup, donde obtuvieron resultados destacados que les permitieron proyectarse a nivel internacional. Benjamín Chacoma logró el primer puesto en Danza Solista Masculino (12 a 15 años), mientras que Maite Fernández alcanzó el segundo lugar en Danza Solista Femenino en la misma categoría.

El profesor Gabriel Pujol destacó el desempeño de los jóvenes y el valor colectivo de la participación: “El pasado fin de semana hemos estado participando en la instancia nacional de este certamen Performer Cup, donde no solamente hemos estado nosotros, sino también otras escuelas que han dejado en alto la cultura local”. Además, subrayó que los resultados obtenidos les permitieron clasificar al certamen Americano que se realizará en México en noviembre, y confirmó una noticia aún más relevante: ambos fueron convocados a la Selección Nacional de artes escénicas, lo que les permitirá representar al país en el Mundial que se desarrollará en Italia en 2027.

En ese sentido, Pujol remarcó el desafío que implica sostener este tipo de oportunidades: “A partir de ahora, lo que estuvimos analizando con los padres es empezar a trabajar desde lo económico, porque hasta donde sabemos, todos los gastos los tenemos que solventar nosotros: pasajes, estadía, comidas”. Asimismo, adelantó que desde la institución se organizarán actividades para recaudar fondos, como rifas y ventas de comidas.

Por su parte, Benjamín, de 13 años, expresó su entusiasmo por la experiencia y el aprendizaje que implica competir: “Es muy lindo saber que vamos a llegar a un mundial, en una instancia muy importante. Yo competí con malambo norteño”. Además, valoró el recorrido realizado en cada presentación: “Cada competencia siempre te deja un aprendizaje, porque a pesar de los premios, lo que más vale es lo que te llevás de cada una”.