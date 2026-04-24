Distrigas y Seguridad impulsan la ampliación de la red de gas en la Escuela de Cadetes

La iniciativa se enmarca en las políticas públicas que impulsa el gobernador Claudio Vidal, orientadas a fortalecer la infraestructura estatal y mejorar las condiciones de formación de las fuerzas de seguridad en Santa Cruz.

Este jueves se llevó adelante una reunión de trabajo entre Distrigas S.A. y el Ministerio de Seguridad de la provincia, en el marco del proyecto de ampliación de la red de gas en la Escuela de Cadetes y Agentes de la Policía de Santa Cruz.

Obra

Del encuentro participaron el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos; autoridades de la Policía de Santa Cruz; directivos de la institución formativa; y el presidente de Distrigas S.A., Juan Carlos Berasaluce.

Durante la jornada se avanzó en la elaboración de un convenio que permitirá extender la red de gas en el predio de la escuela. La obra es considerada estratégica, ya que permitirá mejorar las condiciones edilicias y garantizar el funcionamiento de la panadería institucional.

“Demanda histórica”

La concreción del proyecto impactará de manera directa en la optimización de recursos destinados a la provisión de alimentos, fortaleciendo la capacidad operativa de la institución y acompañando el proceso de formación de los futuros agentes.

En este sentido, Berasaluce destacó el trabajo articulado entre organismos del Estado provincial para “dar respuesta a demandas históricas, impulsando obras que aportan valor en el presente y proyectan soluciones sustentables a futuro”.